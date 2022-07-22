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Комаровский рассказал, куда делась "зараза"-коронавирус в Украине

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 14:02
Комаровский рассказал, куда делась "зараза"-коронавирус в Украине Фото: Комаровский объяснил, что произошло с коронавирусом в Украине (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Коронавирус в Украине никуда не исчез, а наоборот - скоро мы увидим динамику увеличения случаев заболевания.

Об этом рассказал заслуженный украинский педиатр Евгений Комаровский в программе "Слава+".

Медик сообщил, что коронавирус никуда не делся, а растет стремительно.

"Идет подъем заболеваемости, коронавируса много. Две мутации сейчас распространяются Омикрона. Они не дают какой-то избыточной смертности, но количество заболеваемости очень высокое", - сообщил Комаровский.

По его словам, сейчас нет таких людей, которые не болели COVID.

Для кого сейчас опасен вирус

Комаровский объяснил, что, как и ранее, коронавирус опасен для пожилых людей, а также для тех, у кого есть сопутствующие заболевания.

"Поэтому этих людей надо всячески прятать и защищать, делать им бустерные дозы вакцин", - сказал врач.

Он напомнил, что тяжесть болезни зависит от того, сколько частиц вируса попало в дыхательные пути. Соответственно ношение масок снижает тяжелую степень инфекции.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как уберечься от грибка, и как вылечиться, если вы уже заболели.

Также врач назвал проблемы с памятью, при которых нужно к врачу.

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Доктор Комаровский
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