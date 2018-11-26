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Комаровський розповів, що потрібно знати про кишковий грип і як з ним боротися

STYLERЖиття    26.11.2018 - 15:36
Комаровський розповів, що потрібно знати про кишковий грип і як з ним боротися
Фото: Євген Комаровський (РБК-Україна)

Ліків від вірусу на даний момент не існує

Популярний лікар і телеведучий передачі "Школа доктора Комаровського" Євген Комаровський розповів батькам про те, що потрібно знати про кишкововий грип і як з ним боротися. Відповідний пост опублікований в Instagram.

"Діти малого віку важче переносять більшість хвороб. Особливо схильна до ризику чутлива кишкова система. Одна з загроз для неї - ротавірус, який також називають "кишковим грипом", - пише Комаровський.

Лікар стверджує, що це не сезонна інфекція і захворіти нею можна в будь-який час року. Збудники інфекції зустрічаються скрізь, незалежно від оточення, більше того, вони дуже стійкі у зовнішньому середовищі. Для зараження дитині достатньо отримати 10 вірусних частинок, в той час як інфікована людина виділяє їх мільярдами. До речі, імунітет не виробляється навіть після декількох епізодів хвороби.

"Захворіти ротавірусною інфекцією можуть і дорослі, але найбільш небезпечна вона для дітей до 5 років. На жаль, ліків від ротавірусу зараз не існує, і лікарі можуть тільки лікувати симптоми. При цьому діти до 5 років можуть перехворіти ротавирусом від 2 до 5 разів, що значно підвищує ризики для здоров'я", - каже Комаровський.

Інфекція викликає безперервну блювоту, діарею, підвищення температури, що веде до зневоднення. Крім загроз, що підстерігають в період захворювання, у малюків можуть розвинутися серйозні наслідки від ротавірусу.

Комаровський розповів, що потрібно знати про кишковий грип і як з ним боротисяСкріншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що Комаровський розповів, як подолати страх перед уколами.

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