Комаровский рассказал, что нужно знать о кишечном гриппе и как с ним бороться

Фото: Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Лекарств от вируса на данный момент не существует

Популярный врач и телеведущий передачи "Школа доктора Комаровского" Евгений Комаровский рассказал родителям о том, что нужно знать о кишечном гриппе и как с ним бороться. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

"Дети малого возраста тяжелее переносят многие болезни. Особенно подвержена риску чувствительная кишечная система. Одна из угроз для нее - ротавирус, который также называют "кишечным гриппом", - пишет Комаровский.

Врач утверждает, что это не сезонная инфекция и заболеть ею можно в любое время года. Возбудители инфекции встречаются везде, независимо от окружения, более того, они очень стойкие во внешней среде. Для заражения ребенку достаточно получить 10 вирусных частиц, в то время как инфицированный человек выделяет их миллиардами. К слову, иммунитет не вырабатывается даже после нескольких эпизодов болезни.

"Заболеть ротавирусной инфекцией могут и взрослые, но наиболее опасна она для детей до 5 лет. К сожалению, лекарства от ротавируса сейчас не существует, и врачи могут только лечить симптомы. При этом дети до 5 лет могут переболеть ротавирусом от 2 до 5 раз, что значительно повышает риски для здоровья", - говорит Комаровский.

Инфекция вызывает непрекращающуюся рвоту, диарею, повышение температуры, что ведет к обезвоживанию. Помимо угроз, подстерегающих в период заболевания, у малышей могут развиться серьезные последствия от ротавируса.

Скриншот поста: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

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