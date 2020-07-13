Доктор Комаровський розповів про коронавірус (фото: facebook.com.uakomar)

Доктор Комаровський повідомив про неспецифічний імунітет

Доктор Комаровський розповів, чому коронавірусом заражаються не всі в умовах пандемії. Справа в тому, що у людини формується неспецифічний імунітет, тому в деяких сім'ях, де є один хворий, інші можуть не інфікуватися.

Свою точку зору Комаровський висловив на YouTube-каналі.

"Є поняття неспецифічного імунітету. Тобто – це захисні ворота навколо нашого організму, так званий місцевий імунітет. Вірус потрапляє на захисні оболонки, і там працюють певні захисні сили. Там виробляють слиз, який включає в себе лізоцим, інтерферон, певні речовини, які вбивають ці віруси прямо на місці, не даючи їм проникнути всередину організму", – говорить лікар.

Заслужений український педіатр вважає, що саме завдяки місцевого імунітету людина не заражається багатьма інфекціями. За словами медика, якщо неспецифічний імунітет не спрацював, починають діяти антитіла і функціонує специфічний імунітет.

"Починають вироблятися секреторні тіла, антитіла в слизу. Антитіла – не універсальні. Проти коронавірусу – свої, проти грипу – свої, проти бактерій – свої", – повідомив медик.

"Наприклад, до дитини на слизові оболонки коронавірус потрапив, і вона його "задавила" без вироблення специфічних антитіл, просто своїм місцевим імунітетом. Тому у неї нічого не виявлять. Або коли неспецифічний імунітет не спрацював, але дитині вистачило секреторних антитіл (тих, що в крові не знадобилося) – ось у неї виявлять антитіла, хоча симптомів так і не було", - зазначив Комаровський.

Медик рекомендує для профілактики дихати чистим повітрям і багато пити, це сприяє зволоженню слизових оболонок.

Доктор Комаровський розповів, чому коронавірус атакує не всіх

Як ми раніше писали, Комаровський пояснив, в яких випадках при COVID-19 можна пити антибіотики.