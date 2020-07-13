Доктор Комаровский рассказал о коронавирусе (фото: facebook.com.uakomar)

Доктор Комаровский сообщил о неспецифическом иммунитете

Доктор Комаровский рассказал, почему коронавирусом заражаются не все в условиях пандемии. Дело в том, что у человека формируется неспецифический иммунитет, поєтому в некоторых семьях, где есть один больной, другие могут не инфицироваться.

Свою точку зрения Комаровский выразил на YouTube-канале.

"Есть понятие неспецифического иммунитета. То есть – это защитные ворота вокруг нашего организма, так называемый местный иммунитет. Вирус попадает на защитные оболочки, и там работают определенные защитные силы. Там вырабатывается слизь, которая включает в себя лизоцим, интерферон, определенные вещества, которые убивают эти вирусы прямо на месте, не давая им проникнуть внутрь организма", – говорит врач.

Заслуженный украинский педиатр считает, что именно благодаря местному иммунитету человек не заражается многими инфекциями. По словам медика, если неспецифический иммунитет не сработал, начинают действовать антитела и функционирует специфический иммунитет.

"Начинают вырабатываться секреторные тела, антитела в слизи. Антитела – не универсальные. Против коронавируса – свои, против гриппа – свои, против бактерий – свои", – сообщил медик.

"К примеру, к ребенку на слизистые оболочки коронавирус попал, и он его "задавил" без выработки специфических антител, просто своим местным иммунитетом. Поэтому у него ничего не обнаружат. Или когда неспецифический иммунитет не сработал, но ребенку хватило секреторных антител (тех, что в крови не понадобилось) – вот у него обнаружат антитела, хотя симптомов так и не было", - отметил Комаровский.

Медик рекомендует для профилактики дышать чистым воздухом и много пить, это способствует увлажнению слизистых оболочек.

Доктор Комаровский рассказал, почему коронавирус атакует не всех

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