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Комаровський висловився про синдром тривалого здавлення: "Це треба знати всім"

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П'ятниця 15 липня 2022 08:25
Комаровський висловився про синдром тривалого здавлення: "Це треба знати всім" Фото: Євген Комаровський, педіатр і телеведучий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Доктор Євген Комаровський розповів про правила надання першої допомоги постраждалим при завалах і руйнуванні будівель, зокрема в результаті обстрілів і ракетних ударів. Лікар звернув увагу на синдром тривалого здавлення або краш-синдром, і пояснив, чим загрожує такий стан і як не нашкодити травмованому ще більше.

Про це доктор Комаровський розповів на своєму YouTube-каналі.

Педіатр і телеведучий зазначає, що синдром тривалого здавлення - проблема з тривалим здавленням тканин - зараз особливо актуальний "з урахуванням активно триваючого ракетного терору, коли кожен день ми бачимо, як дістають людей зі зруйнованих будинків".

Йдеться про ситуації, коли людина потрапила під завал, і її рука чи нога виявилася придавлена важкими конструкціями, наприклад, бетонними плитами або уламками. В цьому випадку в здавленій кінцівці порушується кровопостачання і починається розпад тканин.

"І якщо кровопостачання відновиться, тобто забереться цей тиск, то вся та отрута, що накопичилася в кінцівці за час, коли не було кровопостачання, потрапляє в кров. І це призводить до важкого отруєння організму, до відключення нирок", - пояснює Комаровський.

Лікар також розповів про певні принципи, як витягти постраждалу кінцівку правильно.

"Безпосередньо після діставання необхідне туге бинтування кінцівки, до неї прикладається холод, проводиться іммобілізація (знерухомлення кінцівки), і терміново - в хірургію", - говорить доктор.

При цьому головна вимога - своєчасність надання такої допомоги та подальшої госпіталізації.

"Якщо кінцівка була під завалами більше ніж 15 хвилин, і у вас немає можливості негайно транспортувати потерпілого до лікувального закладу - не можна самостійно припиняти тиск на рану. Цим повинні займатися професійні рятувальники", - наголошує Комаровський.

Таким чином, додав лікар, якщо ви одним з перших опинилися на місці події та виявили людину під завалами з придавленою менше ніж 15 хвилин тому рукою або ногою - її, якщо є можливість, потрібно витягувати. В іншому випадку слід чекати фахівців надзвичайників.

"Це найголовніше, і це потрібно знати всім. Тому що жертвою ракетного тероризму може виявитися будь-який житель нашої країни в будь-який момент", - зауважує доктор Комаровський.

Нагадаємо, раніше Комаровський прокоментував чутки про поширення чуми в Україні та пояснив, чи варто запасатися ліками.

Додамо також, перед цим доктор розповів, як лікувати синдром роздратованого кишечника.

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