Комаровский высказался о синдроме длительного сдавления: "Это нужно знать всем"

Доктор Евгений Комаровский рассказал о правилах оказания первой помощи пострадавшим при завалах и разрушении зданий, в частности в результате обстрелов и ракетных ударов. Врач обратил внимание на синдром длительного сдавления или краш-синдром, и объяснил, чем грозит такое состояние и как не навредить травмированному еще больше.

Педиатр и телеведущий подчеркивает, что синдром длительного сдавления - проблема с длительным сдавливанием тканей - сейчас особо актуален "с учетом активно продолжающегося ракетного террора, когда каждый день мы видим, как достают людей из разрушенных домов".

Речь идет о ситуациях, когда человек попал под завал, и его рука или нога оказалась придавлена тяжелыми конструкциями, например, бетонными плитами или обломками. В этом случае в сдавленной конечности нарушается кровоснабжение и начинается распад тканей.

"И если кровоснабжение восстановится, то есть уберется это давление, то все те яды, которые накопились в конечности за время, когда не было кровоснабжения, попадают в кровь. И это приводит к тяжелейшему отравлению организма, к отключению почек", - объясняет Комаровский.

Врач также рассказал об определенных принципах, как извлечь пострадавшую конечность правильно.

"Непосредственно после извлечения необходимо тугое бинтование конечности, к ней прикладывается холод, проводится иммобилизация (обездвиживание конечности), и срочно - в хирургию", - говорит доктор.

При этом главное требование - своевременность оказания такой помощи и последующей госпитализации.

"Если конечность была под завалами более 15 минут, и у вас нет возможности немедленно транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение - нельзя самостоятельно прекращать давление на рану. Этим должны заниматься профессиональные спасатели", - подчеркивает Комаровский.

Таким образом, добавил врач, если вы одним из первых оказались на месте происшествия и обнаружили человека под завалами с придавленной менее 15 минут назад рукой или ногой - его, если есть возможность, нужно извлекать. В противном случае следует дожидаться специалистов чрезвычайников.

"Это самое главное, и это нужно знать всем. Потому что жертвой ракетного терроризма может оказаться любой житель нашей страны в любой момент", - отмечает доктор Комаровский.