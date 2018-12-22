Комп'ютерам українців загрожує небезпечний вірус: що треба знати

Фото: Хакерська атака (pixabay.com/ru/users/HypnoArt)

Заразитися можна через пошту

Українська команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події попередила громадян, що по країні почав поширюватися новий вірус-шифрувальник Scarab. Про це повідомляє прес-служба CERT-UA.

"В Україні і світі триває розповсюдження шифровальщика #Scarab через масові розсилки фішингових листів російською або українською мовами (можливо з помилками)", - йдеться в повідомленні.

Більш того, експерти також запропонували варіант подібного вірусного листи.

"Добрий День! Не вдається зв'язатися з вами по телефону. Надсилаю Повторно вчорашній акт звірки", - йдеться в тексті фішингової повідомлення.

Наприклад, після запуску вірусу, на комп'ютері запускається спеціальний процес, який призводить до повного блокування техніки. Після цього він починає вимагати оплату у вигляді биткоинов.

Як повідомлялося раніше, іранські хакери з групи Charming Kitten намагалися зламати електронну пошту чиновників США, які стежать за дотриманням санкцій проти Ірану.

Додамо також, хакери зламали сайт французького Міністерства закордонних справ, викравши персональні дані з платформи реєстрації мандрівників.