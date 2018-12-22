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Компьютерам украинцев угрожает опасный вирус, что надо знать

STYLERЖизнь    22.12.2018 - 16:25
Компьютерам украинцев угрожает опасный вирус, что надо знать
Фото: Хакерская атака (pixabay.com/ru/users/HypnoArt)

Заразиться можно через почту

Украинская команда по реагированию на компьютерные чрезвычайные события предупредила граждан, что по стране начал распространятся новый вирус-шифровальщик Scarab. Об этом сообщает пресс-служба CERT-UA.

"В Украине и мире продолжается распространение шифровальщика #Scarab через массовые рассылки фишинговых электронных писем на русском или украинском языках (возможно с ошибками)", - говорится в сообщении.

Более того, эксперты также предложили вариант подобного вирусного письма.

"Добрый День! Не получается связаться с вами по телефону. Повторно направляю вчерашний акт сверки", - говорится в тексте фишингового сообщения.

К примеру, после запуска вируса, на компьютере запускается специальный процесс, который приводит к полному блокированию техники. После этого он начинает вымогать оплату в виде биткоинов.

Как сообщалось ранее, иранские хакеры из группы Charming Kitten пытались взломать электронную почту чиновников США, которые следят за соблюдением санкций против Ирана.

Добавим также, хакеры взломали сайт французского Министерства иностранных дел, похитив персональные данные с платформы регистрации путешественников.

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