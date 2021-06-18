Кому в жодному разі не можна їсти персики: поради фахівців

Користь персиків

Персики є чудовим джерелом кількох ключових поживних речовин. У них багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів.

Однак персики можуть вплинути на деякі групи людей більше, ніж на інші. Оскільки персики дуже солодкі, вони мають трохи більше фруктози (цукру), ніж деякі інші фрукти. Відповідно, це означає, що вони вважаються їжею з високим вмістом Fodmap.

Fodmap означає, як ферментовані оліго-, ді-, моносахариди та поліоли. Це відомі наукові назви вуглеводів, які можуть спричинити шлунково-кишковий дистрес.

Фото: кому заборонено їсти персики (pixabay)

Кому заборонено їсти персики?

Люди, які страждають синдромом роздратованого кишківника. Коли хтось вперше дізнається, що він має функціональний розлад кишківника, лікар може запропонувати їм дотримуватися дієти з низьким вмістом Fodmap протягом декількох тижнів. Дієта вимагає включаючи часник, цибулю, пшеницю, яблука, вишню та морозиво.

Інша група людей, яка повинна уникати персиків - це люди, які мають алергію на кісточкові плоди. Плоди з твердим насінням або кісточками, такі як персики, абрикоси, сливи та нектарини.

Окрім того, якщо ви їсте персик і відчуваєте свербіж або набряк на обличчі, губах, роті, горлі чи язику, можливо, у вас легка алергія. Більш серйозні симптоми включають кашель, шкірний висип та блювоту.