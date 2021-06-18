Кому ни в коем случае нельзя есть персики: советы специалистов

Польза персиков

Персики являются отличным источником нескольких ключевых питательных веществ. В них много витаминов, минералов и антиоксидантов.

Однако персики могут повлиять на некоторые группы людей больше, чем на другие. Поскольку персики очень сладкие, у них немного больше фруктозы (сахара), чем у некоторых других фруктов. Соответственно, это означает, что они считаются пищей с высоким содержанием Fodmap.

Fodmap означает, как ферментированные олиго-, ди-, моносахариды и полиолы. Это известные научные названия углеводов, которые могут вызвать желудочно-кишечный дистресс.

Фото: кому запрещено есть персики (pixabay)

Кому запрещено есть персики?

Люди, страдающие синдромом раздраженного кишечника. Когда кто-то впервые узнает, что он имеет функциональное расстройство кишечника, врач может предложить, им придерживаться диеты с низким содержанием Fodmap в течение нескольких недель. Диета требует включая чеснок, лук, пшеницу, яблоки, вишню и мороженое.

Другая группа людей, которая должна избегать персиков - это люди, которые имеют аллергию на косточковые плоды. Плоды с твердыми семенами или косточками, такие как персики, абрикосы, сливы и нектарины.

Кроме того, если вы едите персик и чувствуете зуд или отек на лице, губах, во рту, горле и языке, возможно, у вас легкая аллергия. Более серьезные симптомы включают кашель, кожную сыпь и рвоту.