У соцмережі висміяли Поклонську, яка привітала росіян верхи на коні (відео)

Вітання Поклонської ретвітнули 691 раз
"Екс-прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська дивним чином привітала росіян з Новим роком. Своє привітання вона записала верхи на коні і опублікувала його у Twitter.
У своїй святковій промові Поклонська побажала, щоб у 2019 році життя росіян прийшла казка. При цьому на відео видно, що коню, який весь цей час знаходився під нею, було неспокійно.
"І нехай у Новому році "на коні" буде той, хто благородний і несе справедливість і добро", — заявила вона.
Вітаю всіх з Новорічними та Різдвяними святами! pic.twitter.com/25kNhnLiYe— Наталія Поклонська (@PoklonskayaNV) 25 грудня 2018 р.
Варто зазначити, що це привітання не на жарт розвеселило користувачів соцмережі.
"Хм... так-то на свині треба, не рік коня всеж таки", - зазначив Олексій Кукса.
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"Французької булки не вистачає", - прокоментував відео користувач Червоний Меркурій.
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Але були і ті, кому таке привітання довелося по душі.
"Дякую! Чудові слова!!!Взаємно, Наталя!!!", - написав Олександр.
Щоправда тих, хто потролив Поклонскую виявилося набагато більше.
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"Бариня холопів своїх привітала!!!!!! Благодать зійшла на нас смердів", - зазначив Ігор.
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Нагадаємо користувачі соцмереж відреагували жартами на фотографію Наталії Поклонської, яка сумувала в очікуванні початку інавгурації президента РФ Володимира Путіна.
Раніше також повідомлялося про те, що Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру Поклонської.