ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В соцсети высмеяли Поклонскую, поздравившую россиян верхом на коне (видео)

STYLERЖизнь    25.12.2018 - 13:55
В соцсети высмеяли Поклонскую, поздравившую россиян верхом на коне (видео)
Скриншот из видео

Поздраление Поклонской ретвитнули 691 раз

"Экс-прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская странным образом поздравила россиян с Новым годом. Свое поздравление она записала верхом на коне и опубликовала его в Twitter.

В своей праздничной речи Поклонская пожелала, чтобы в 2019 году в жизнь россиян пришла сказка. При этом на видео видно, что коню, который все это время находился под ней, было неспокойно.

"И пусть в Новом году "на коне" будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро", — заявила она. 

Стоит отметить, что данное поздравление не на шутку развеселило пользователей соцсети.

"Хм... так-то на свинье надо, не год лошади все-таки", - отметил Алексей Кукса.

В соцсети высмеяли Поклонскую, поздравившую россиян верхом на коне (видео)

Скриншот

"Французской булки не хватает", - прокомментировал видео пользователь Красный Меркурий.

В соцсети высмеяли Поклонскую, поздравившую россиян верхом на коне (видео)

Скриншот

Но были и те, кому такое поздравление пришлось по душе.

"Спасибо! Отличные слова!!!Взаимно, Наталья!!!", - написал Александр.

Правда тех, кто потролил Поклонскую оказалось намного больше.

В соцсети высмеяли Поклонскую, поздравившую россиян верхом на коне (видео)Скриншот

"Барыня холопов своих поздравила!!!!!! Благодать сошла на нас смердов", - отметил Игорь.

В соцсети высмеяли Поклонскую, поздравившую россиян верхом на коне (видео)

Скриншот

Напомним пользователи соцсетей отреагировали шутками на фотографию Натальи Поклонской, которая скучала в ожидании начала инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Ранее также сообщалось о том, что Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении Поклонской.

 

Генпрокуратура завершила досудебное расследование о госизмене Поклонской и Аксенова Поклонскую на посту "прокурора" Крыма сменил бывший зампрокурора Москвы
Новости Украины поздравлениеНаталья Поклонская
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь