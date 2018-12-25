В соцсети высмеяли Поклонскую, поздравившую россиян верхом на коне (видео)

Скриншот из видео

Поздраление Поклонской ретвитнули 691 раз

"Экс-прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская странным образом поздравила россиян с Новым годом. Свое поздравление она записала верхом на коне и опубликовала его в Twitter.

В своей праздничной речи Поклонская пожелала, чтобы в 2019 году в жизнь россиян пришла сказка. При этом на видео видно, что коню, который все это время находился под ней, было неспокойно.

"И пусть в Новом году "на коне" будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро", — заявила она.

Поздравляю всех с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками! pic.twitter.com/25kNhnLiYe — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 25 декабря 2018 г.

Стоит отметить, что данное поздравление не на шутку развеселило пользователей соцсети.

"Хм... так-то на свинье надо, не год лошади все-таки", - отметил Алексей Кукса.

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"Французской булки не хватает", - прокомментировал видео пользователь Красный Меркурий.

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Но были и те, кому такое поздравление пришлось по душе.

"Спасибо! Отличные слова!!!Взаимно, Наталья!!!", - написал Александр.

Правда тех, кто потролил Поклонскую оказалось намного больше.

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"Барыня холопов своих поздравила!!!!!! Благодать сошла на нас смердов", - отметил Игорь.

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Напомним пользователи соцсетей отреагировали шутками на фотографию Натальи Поклонской, которая скучала в ожидании начала инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Ранее также сообщалось о том, что Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении Поклонской.