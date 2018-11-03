Конкурс талантів: київська школярка підкорила Китай

Фото: Євгенія Халабаджах (Facebook/Євгенія Халабаджах)

Дівчинка обійшла конкурентів 110

15-річна українська школярка Євгена Халабаджах здобула перемогу на міжнародному конкурсі в Китаї. Дівчинка отримала грант на 12 місяців безкоштовного навчання в китайському вузі, передає Gazeta.ua. У конкурсі брали участь 110 учасників з 99 країн світу. Євгенія навчається в 10 класі Київської гімназії східних мов. Китайська мова юна українка вивчає з першого класу.

"У конкурсі бере участь молодь від 15 до 21 років. Я була наймолодшою учасницею. Змагання проходило в 3 етапи. Перевіряли знання китайської мови, культури та історії. Найбільше сподобався конкурс талантів. Показала на ньому китайський танець. Була щаслива, коли дізналася, що стала переможницею", - розповіла Євгенія.

Фото: Євгенія розгорнула український прапор в Китаї (Facebook/Євгенія Халабаджах)

Дівчинка зізналася, що китайці не зовсім розуміють, де знаходиться Україна.

"В Китаї була втретє. Коли раніше спілкувалася з місцевими, вони завжди запитували: "Україна? А де це? Поруч з Росією?". Тепер знають набагато більше про нашу країну. В цей раз підкорила Китайську стіну і розгорнула там український прапор. Сподобалося в пекінському Музеї їжі. Спробувала там страви, які готували тисячу років тому", - поділилася вона.

Однокласники Євгенії прийшли її привітати з перемогою, адже вона дійсно заслужила.

Фото: Євгенія з конкурсантом на змаганні в Китаї (Facebook/Євгенія Халабаджах)

"До Києва повернулася вночі, тому однокласники не зустрічали. На наступний день у школі скасували уроки з-за проблем з опаленням. Але однокласники прийшли до школи, щоб мене привітати. Про поїздку розповідала їм кілька годин", - розповіла школярка.

Нагадаємо, що DZIDZIO підтримав школярку, яка стала жертвою буллінга у Харкові. Він запросив її на допрем'єрний показ своєї нової комедії "DZIDZIO Перший раз", який відбувся в Харкові.

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