Конкурс талантов: киевская школьница покорила Китай

Фото: Евгения Халабаджах (Facebook/Евгения Халабаджах)

Девочка обошла 110 конкурентов

15-летняя украинская школьница Евгения Халабаджах одержала победу на международном конкурсе в Китае. Девочка получила грант на 12 месяцев бесплатного обучения в китайском вузе, передает Gazeta.ua. В конкурсе принимали участие 110 участников из 99 стран мира. Евгения учится в 10 классе Киевской гимназии восточных языков. Китайский язык юная украинка изучает с первого класса.

"В конкурсе участвует молодежь от 15 до 21 лет. Я была самой юной участницей. Соревнование проходило в 3 этапа. Проверяли знания китайского языка, культуры и истории. Больше всего понравился конкурс талантов. Показала на нем китайский танец. Была счастлива, когда узнала, что стала победительницей", - рассказала Евгения.

Фото: Евгения развернула украинский флаг в Китае (Facebook/Евгения Халабаджах)

Девочка призналась, что китайцы не совсем понимают, где находится Украина.

"В Китае была третий раз. Когда раньше общалась с местными, они всегда спрашивали: "Украина? А где это? Рядом с Россией?". Теперь знают гораздо больше о нашей стране. В этот раз покорила Китайскую стену и развернула там украинский флаг. Понравилось в пекинском Музее еды. Попробовала там блюда, которые готовили тысячу лет назад", - поделилась она.

Одноклассники Евгении пришли ее поздравить с победой, ведь она ее действительно заслужила.

Фото: Евгения с конкурсантом на соревновании в Китае (Facebook/Евгения Халабаджах)

"В Киев вернулась ночью, поэтому одноклассники не встречали. На следующий день в школе отменили уроки из-за проблем с отоплением. Но одноклассники пришли в школу, чтобы меня поздравить. О поездке рассказывала им несколько часов", - рассказала школьница.

Напомним, что DZIDZIO поддержал школьницу, которая стала жертвой буллинга в Харькове. Он пригласил ее на допремьерный показ своей новой комедии "DZIDZIO Первый раз", который состоялся в Харькове.

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