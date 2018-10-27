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"Конопляний марш свободи": у Києві на акцію в підтримку легалізації канабісу вийшли діти (фото, відео)

STYLERЖиття    27.10.2018 - 23:13

Відео: Конопляний марш свободи (youtube.com/Информатор)

Сьогодні, 27 жовтня, в Києві пройшов Конопляний Марш Свободи" — цю акцію провели в якості варіанту підтримки легалізації марихуани на території України. Його учасники вимагали, щоб влада перестала ігнорувати їхні вимоги і внесла поправки в закон. Цікаво, що на "Конопляний марш" прийшли не тільки дорослі, але і діти. Як проходила акція показав "Информатор".

Зараз в нашій країні за зберігання конопель для особистого вживання, у кількості більше п'яти гр., передбачена адміністративна відповідальність, а від шести грамів і більше — вже кримінальна.

Прес-секретар акції Тетяна Кузьменко, розповіла про те, що влада саботує державну стратегію про наркополітики. За словами жінки, правоохоронці роблять свою статистику за рахунок дрібних правопорушень (тих, які трохи перевищили п'ять грам) — наприклад, в 2017 році таких було зафіксовано 6885, хоча реальних справ по наркоторговцям з великою кількістю товару — 585. Щорічно на розслідування з бюджету йде близько одного мільйона гривень. Кузьменко стверджує, що підняття допустимої "планки" на кількість марихуани "при собі" може істотно скоротити ці бюджетні витрати і дозволити слідчим займатися пошуком справжніх бариг і організованого наркобізнесу, а не звичайних курців.

До речі, варто відзначити, що на мітингу стався інцидент: правоохоронці хотіли обшукати хлопця, оскільки запідозрили його в тому, що він хотів покурити "траву", хоча насправді він просто робив для себе тютюнову "самокрутку" — це аналог сигарети і для неї окремо купується папір, фільтри і тютюн — не складно уявити, як процес "виготовлення" виглядав з боку

Головний аргумент на користь легалізації конопель, яким керуються організатори – це її лікувальні властивості, які ефективні при лікуванні раку, хвороби Альцгеймера, гепатиту С, епілепсії і розсіяного склерозу. Крім того, вона відмінно заспокоює і знеболює. І, до речі, марихуана не викликає фізичної залежності, на відміну від ліків при онкозахворюваннях..

Ще один аргумент за легалізацію – це контроль вживання та обігу марихуани. Згідно світовій практиці, в країнах, де коноплі дозволили рівень наркозалежності значно скоротився.

Що стосовно тих, хто прийшов "бунтувати", то всупереч стереотипу про любителів конопель, прийшли освічені і творчі особистості. Варто відзначити, що основна маса з них знала, чого хоче й навіщо вони з'явилися на марші.

Цікаво те, що серед мітингувальників було багато підлітків і дітей. Деякі з них зізналися, що вживають з 15 або навіть 14 років. Валерій, 18-річний учасник маршу, зізнався, що курить вже два роки і не соромиться цього., при цьому його батьки в курсі цього. Увагу привернув людей милий маленький активіст: десятирічний Саша прийшов у супроводі свого дядька, а на питання, чи знає він, що таке марихуана, відповів, що це "антистрес".

Варто відзначити, що не всі, хто прийшов підтримати акцію, вживають коноплю.

 

Фото: Конопляний марш свободи (kiev.informator.ua)

Нагадаємо, ми писали про те, що в Канаді дівчинка-скаут продавала печиво в черзі за марихуаною.

I про те, що жителю Канади виписали штраф за неправильне куріння канабісу.

Раніше повідомлялося, що у Канаді легалізували марихуану. За легалізацію проголосувало 52 сенатори, 29 виступили проти, ще двоє утрималися від голосування. Прийняті заходи набудуть чинності протягом 8-12 тижнів. Відзначається, що нелегальний ринок марихуани в Канаді становив 7 млн доларів.

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