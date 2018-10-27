"Конопляный марш свободы": в Киеве на акцию в поддержку легализации каннабиса вышли дети (фото, видео)

Видео: Конопляный марш свободы (youtube.com/Информатор)

Сегодня, 27 октября, в Киеве прошел "Конопляный Марш Свободы" — эту акцию провели в качестве варианта поддержки легализации марихуаны на территории Украины. Его участники требовали, чтобы власть перестала игнорировать их требования и внесла поправки в закон. Интересно, что на "Конопляный марш" пришли не только взрослые, но и дети. Как проходила акция показал "Информатор".

Сейчас в нашей стране за хранение конопли для личного употребления, в количестве более пяти гр., предусмотрена административная ответственность, а от шести граммов и более — уже криминальная.

Пресс-секретарь акции Татьяна Кузьменко, рассказала о том, что власть саботирует государственную стратегию о наркополитике. По словам женщины, правоохранители делают свою статистику за счет мелких правонарушений (тех, которые чуть превысили пять грамм) — например, в 2017 году таких было зафиксировано 6885, хотя реальных дел по наркоторговцам с большим количеством товара — 585. Ежегодно на расследования из бюджета идет около одного миллиона гривень. Кузьменко утверждает, что поднятие допустимой "планки" на количество марихуаны "при себе" может существенно сократить эти бюджетные траты и позволить следователям заниматься поиском настоящих барыг и организованного наркобизнеса, а не обычных курильщиков.

Кстати, стоит отметить, что на митинге произошел инцидент: правоохранители хотели обыскать парня, поскольку заподозрили его в том, что он хотел покурить "траву", хотя в действительности он просто делал для себя табачную "самокрутку" — это аналог сигаре и для нее отдельно покупается бумага, фильтры и табак — не сложно представить, как процесс "изготовления" выглядел со стороны.

Главный аргумент в пользу легализации конопли, которым руководствуются организаторы – это ее лечебные свойства, которые эффективны при лечении рака, болезни Альцгеймера, гепатита С, эпилепсии и рассеянного склероза. Кроме того, она отлично успокаивает и обезболивает. И, кстати, марихуана не вызывает физической зависимости, в отличии от лекарств при онкозаболеваниях..

Еще один аргумент за легализацию – это контроль употребления и оборота марихуанны. Согласно мировой практике, в странах, где коноплю разрешили уровень наркозависимости значительно сократился.

Что касаемо тех, кто пришел "бунтовать", то вопреки стереотипу о любителях конопли, пришли образованные и творческие личности. Стоит отметить, что основная масса из них знала, чего хочет и зачем они появились на марше.

Интересно то, что среди митингующих было много подростков и детей. Некоторые из них признались, что употребляют с 15 или даже 14 лет. Валерий, 18-летний участник марша, признался, что курит уже два годы и не стесняется этого., при этом его родители в курсе этого. Внимание людей привлек милый маленький активист: десятилетний Саша пришел в сопровождении своего дяди, а на вопрос, знает ли он, что такое марихуана, ответил, что это "антистресс".

Стоит отметить, что не все, кто пришел поддержать акцию, употребляют коноплю.

Фото: Конопляный марш свободы (kiev.informator.ua)

Напомним, мы писали о том, что в Канаде девочка-скаут продавала печенье в очереди за марихуаной.

И о том, что жителю Канады выписали штраф за неправильное курение каннабиса.

Ранее сообщалось, что в Канаде легализовали марихуану. За легализацию проголосовало 52 сенатора, 29 выступили против, еще двое воздержались от голосования. Принятые меры вступят в силу в течении 8-12 недель. Отмечается, что нелегальный рынок марихуаны в Канаде составлял 7 млн долларов.

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