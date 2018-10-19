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Жителю Канады выписали штраф за неправильное курение каннабиса

STYLERКурьезы    19.10.2018 - 15:46
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Нарушителю придется заплатить 517 долларов

Жителя города Виннипег, что находится в Канаде, оштрафовали за нарушение правил при употреблении марихуанны. Об этом проинформировала местная полиция в социальной сети Twitter.

Как указано в документе, мужчина был оштрафован за употребление марихуаны в неположенном месте. Такой случай в Канаде произошел впервые. Нарушителю придется заплатить штраф в размере 672 канадских долларов - сумма равносильная 517 долларам США. 

"Итак... это случилось рано утром: штраф был выписан за употребление каннабиса в транспортном средстве, - говорится в сообщении полиции. Также указано, что это аналогично с распиванием алкоголя: пить можно, но только не в общественном транспорте.

Жителю Канады выписали штраф за неправильное курение каннабисаСкриншот поста: (twitter.com/wpgpolice)

Напомним, что в Канаде легализовали марихуану. За легализацию проголосовало 52 сенатора, 29 выступили против, еще двое воздержались от голосования. Принятые меры вступят в силу в течении 8-12 недель. Отмечается, что нелегальный рынок марихуаны в Канаде составлял 7 млн долларов. 

Мы писали, что мешает Украине легализировать марихуану. Украинцы к "легалайзу" марихуаны в стране относятся неоднозначно. Такое решение поддерживают только 11% украинцев. 

А также о том, что в Канаде ищут кандидата на необычную должность. Требуется "знаток-эксперт" в области курения конопли.

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