ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Жителю Канади виписали штраф за неправильне куріння канабісу

STYLERКурйози    19.10.2018 - 15:46
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Порушнику доведеться заплатити 517 доларів

Жителя міста Вінніпег, що знаходиться в Канаді, оштрафували за порушення правил при вживанні марихуани. Про це повідомила місцева поліція в соціальній мережі Twitter.

Як зазначено в документі, чоловік був оштрафований за вживання марихуани в недозволеному місці. Такий випадок у Канаді стався вперше. Порушнику доведеться заплатити штраф у розмірі 672 канадських доларів - сума дорівнює 517 доларам США.

"Отже... це сталося рано вранці: штраф був виписаний за вживання каннабіса у транспортному засобі, - йдеться в повідомленні поліції. Також зазначено, що це аналогічно з розпиванням алкоголю: пити можна, але тільки не в громадському транспорті.

Жителю Канади виписали штраф за неправильне куріння канабісуСкріншот поста: (twitter.com/wpgpolice)

Нагадаємо, що у Канаді легалізували марихуану. За легалізацію проголосувало 52 сенатори, 29 виступили проти, ще двоє утрималися від голосування. Прийняті заходи набудуть чинності протягом 8-12 тижнів. Відзначається, що нелегальний ринок марихуани в Канаді становив 7 млн доларів.

Ми писали, що заважає Україні легалізувати марихуану. Українці до "легалайзу" марихуани в країні ставляться неоднозначно. Таке рішення підтримують тільки 11% українців.

А також про те, що Канаді шукають кандидата на незвичайну посаду. Потрібно "знавець-експерт" в області куріння конопель.

Як депутати "валяють дурня" у Раді (відео: РБК-Україна)

Новини України наркотикиКанадаштраф Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся