Жителю Канади виписали штраф за неправильне куріння канабісу

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Порушнику доведеться заплатити 517 доларів

Жителя міста Вінніпег, що знаходиться в Канаді, оштрафували за порушення правил при вживанні марихуани. Про це повідомила місцева поліція в соціальній мережі Twitter.

Як зазначено в документі, чоловік був оштрафований за вживання марихуани в недозволеному місці. Такий випадок у Канаді стався вперше. Порушнику доведеться заплатити штраф у розмірі 672 канадських доларів - сума дорівнює 517 доларам США.

"Отже... це сталося рано вранці: штраф був виписаний за вживання каннабіса у транспортному засобі, - йдеться в повідомленні поліції. Також зазначено, що це аналогічно з розпиванням алкоголю: пити можна, але тільки не в громадському транспорті.

Скріншот поста: (twitter.com/wpgpolice)

Нагадаємо, що у Канаді легалізували марихуану. За легалізацію проголосувало 52 сенатори, 29 виступили проти, ще двоє утрималися від голосування. Прийняті заходи набудуть чинності протягом 8-12 тижнів. Відзначається, що нелегальний ринок марихуани в Канаді становив 7 млн доларів.

Ми писали, що заважає Україні легалізувати марихуану. Українці до "легалайзу" марихуани в країні ставляться неоднозначно. Таке рішення підтримують тільки 11% українців.

А також про те, що Канаді шукають кандидата на незвичайну посаду. Потрібно "знавець-експерт" в області куріння конопель.

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