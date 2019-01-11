Кір в Україні: медики розповіли, чи можна робити щеплення після 30 років

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Фахівці пояснили, чи можна робити щеплення під час хвороби

У період серйозної епідемії кору в Україні, дорослих хвилює питання про те, чи потрібно робити повторне щеплення після 30 років, а також чи варто робити щеплення тим, хто не знає, чи було в них таке щеплення в дитинстві. На це питання відповіла медичний експерт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова у своєму коментарі для "КП".

Катерина Булавінова розповіла, що нещодавно перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу повідомив, що діти, яким не зробили щеплення від кору, не будуть допущені в навчальні заклади та дитячі садки, а зробити вакцинацію можна в поліклініці. Така послуга доступна для всіх, кому не виповнилося 30 років. Для дітей – вакцинація безкоштовна, для дорослих – платна.

З'ясувалося, що багато людей старше 30 років або не були вакциновані в дитинстві, або не мають інформації про те, чи було їм зроблено щеплення. А в деяких поліклініках відмовляються робити вакцинацію від кору дорослим, посилаючись на розпорядження міської влади та вікові обмеження.

Катерина Булавінова зазначила, що ці обмеження давно застаріли і робити щеплення від кору варто в будь-якому віці, навіть в пенсійному.

"Обмеження щеплення немає для людей, яким більше тридцяти років. Можна щепитися в будь-якому віці – хоч в 30, хоч в 60. Ми рекомендуємо дорослим вирішити цю проблему якомога швидше", - пояснила лікар - інфекціоніст і порекомендувала робити щеплення навіть якщо дорослий вже захворів, так як це полегшить перебіг хвороби та допоможе уникнути ускладнень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Житомирській області від кору померла дитина.

А також писали про те, що медики нагадали про перші симптоми кору.