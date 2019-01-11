ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кір в Україні: медики розповіли, чи можна робити щеплення після 30 років

STYLERЖиття    11.01.2019 - 23:45
Кір в Україні: медики розповіли, чи можна робити щеплення після 30 років
Фото: Вакцинація (maxpixel.net)

Фахівці пояснили, чи можна робити щеплення під час хвороби

У період серйозної епідемії кору в Україні, дорослих хвилює питання про те, чи потрібно робити повторне щеплення після 30 років, а також чи варто робити щеплення тим, хто не знає, чи було в них таке щеплення в дитинстві. На це питання відповіла медичний експерт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова у своєму коментарі для "КП".

Катерина Булавінова розповіла, що нещодавно перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час брифінгу повідомив, що діти, яким не зробили щеплення від кору, не будуть допущені в навчальні заклади та дитячі садки, а зробити вакцинацію можна в поліклініці. Така послуга доступна для всіх, кому не виповнилося 30 років. Для дітей – вакцинація безкоштовна, для дорослих – платна.

З'ясувалося, що багато людей старше 30 років або не були вакциновані в дитинстві, або не мають інформації про те, чи було їм зроблено щеплення. А в деяких поліклініках відмовляються робити вакцинацію від кору дорослим, посилаючись на розпорядження міської влади та вікові обмеження.

Катерина Булавінова зазначила, що ці обмеження давно застаріли і робити щеплення від кору варто в будь-якому віці, навіть в пенсійному.

"Обмеження щеплення немає для людей, яким більше тридцяти років. Можна щепитися в будь-якому віці – хоч в 30, хоч в 60. Ми рекомендуємо дорослим вирішити цю проблему якомога швидше", - пояснила лікар - інфекціоніст і порекомендувала робити щеплення навіть якщо дорослий вже захворів, так як це полегшить перебіг хвороби та допоможе уникнути ускладнень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Житомирській області від кору померла дитина.

А також писали про те, що медики нагадали про перші симптоми кору.

Кір в Україні: в міністерстві охорони здоров'я розвінчали міф про страшну хворобу "Кір в Україні": МОЗ розповів про те, як уникнути зараження цим захворюванням
Теми: Кір в Україні
Новини України вакцинацияКірЕпідемія
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся