Корь в Украине: медики рассказали, можно ли делать прививку после 30 лет

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Специалисты объяснили, можно ли делать прививку во время болезни

В период серьезной эпидемии кори в Украине, взрослых волнует вопрос о том, нужно ли делать повторную прививку после 30 лет, а также стоит ли прививаться тем, кто не знает, была ли у них такая прививка в детстве. На этот вопрос ответила медицинский эксперт детского фонда ООН ЮНИСЕФ врач-инфекционист Екатерина Булавинова в своем комментарии для "КП".

Екатерина Булавинова рассказала, что недавно первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время брифинга сообщил, что дети, которым не сделали прививки от кори, не будут допущены в учебные заведения и детские сады, а сделать вакцинацию можно в поликлинике. Такая услуга доступна для всех, кому не исполнилось 30 лет. Для детей – вакцинация бесплатна, для взрослых – платная.

Выяснилось, что многие люди старше 30 лет либо не были вакцинированы в детстве, либо не имеют информации о том, была ли им сделана прививка. А в некоторых поликлиниках отказываются делать вакцинацию от кори взрослым, ссылаясь на распоряжение городских властей и возрастные ограничения.

Екатерина Булавинова отметила, что эти ограничения давно устарели и прививаться от кори стоит в любом возрасте, даже в пенсионном.

"Ограничения в прививках нет для людей, которым больше тридцати лет. Можно прививаться в любом возрасте – хоть в 30, хоть в 60. Мы рекомендуем взрослым решить эту проблему как можно быстрее", - объяснила врач- инфекционист и порекомендовала делать прививку даже если взрослый уже заболел, так как это облегчит течение болезни и поможет избежать осложнений.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Житомирской области от кори умер ребенок.

А также писали о том, что медики напомнили о первых симптомах кори.