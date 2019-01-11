ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Корь в Украине: медики рассказали, можно ли делать прививку после 30 лет

STYLERЖизнь    11.01.2019 - 23:45
Корь в Украине: медики рассказали, можно ли делать прививку после 30 лет
Фото: Вакцинация (maxpixel.net)

Специалисты объяснили, можно ли делать прививку во время болезни

В период серьезной эпидемии кори в Украине, взрослых волнует вопрос о том, нужно ли делать повторную прививку после 30 лет, а также стоит ли прививаться тем, кто не знает, была ли у них такая прививка в детстве. На этот вопрос ответила медицинский эксперт детского фонда ООН ЮНИСЕФ врач-инфекционист Екатерина Булавинова в своем комментарии для "КП".

Екатерина Булавинова рассказала, что недавно первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время брифинга сообщил, что дети, которым не сделали прививки от кори, не будут допущены в учебные заведения и детские сады, а сделать вакцинацию можно в поликлинике. Такая услуга доступна для всех, кому не исполнилось 30 лет. Для детей – вакцинация бесплатна, для взрослых – платная.

Выяснилось, что многие люди старше 30 лет либо не были вакцинированы в детстве, либо не имеют информации о том, была ли им сделана прививка. А в некоторых поликлиниках отказываются делать вакцинацию от кори взрослым, ссылаясь на распоряжение городских властей и возрастные ограничения.

Екатерина Булавинова отметила, что эти ограничения давно устарели и прививаться от кори стоит в любом возрасте, даже в пенсионном.

"Ограничения в прививках нет для людей, которым больше тридцати лет. Можно прививаться в любом возрасте – хоть в 30, хоть в 60. Мы рекомендуем взрослым решить эту проблему как можно быстрее", - объяснила врач- инфекционист и порекомендовала делать прививку даже если взрослый уже заболел, так как это облегчит течение болезни и поможет избежать осложнений.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Житомирской области от кори умер ребенок.

А также писали о том, что медики напомнили о первых симптомах кори.

Корь в Украине: в министерство охраны здоровья развенчали миф о страшной болезни "Корь в Украине": МОЗ рассказал о том, как избежать заражения этим заболеванием
Темы: Корь в Украине
Новости Украины вакцинацияКорьЭпидемия
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь