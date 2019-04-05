Меган Маркл потрапила в немилість королеви: що відомо

Єлизавета II заборонила Меган Маркл носити прикраси, які одягала принцеса Діана. Це підсилило напруженість у відносинах між герцогинею і старшими членами королівської сім'ї. Про це повідомляє The Sun.

Королева особисто попередила принца Вільяма про своє рішення заборонити Меган носити прикраси з королівської колекції.

При цьому в минулому Єлизавета з задоволенням позичала сімейні прикраси і принцесі Діані і Кейт Мідлтон, але джерела кажуть, що їй не подобається поведінка Меган Маркл.

Королівський інсайдер розповів, що ця ситуація, яка відбувалася протягом останніх кількох місяців, викликала напругу у принца Гаррі.

Інший старший королівський інсайдер пояснив, що дійсно правда, що Букінгемський палац не хотів, щоб усі предмети з королівської колекції були доступні для Меган Маркл.

Меган Маркл і принцеса Діана (Колаж: РБК-Україна)

У 1982 році принцеса Діана позичила у королеви чотирирядний японське перлове кольє для державного банкету.

Відома діадема королеви була аксесуаром у Кейт Мідлтон, яка одягала її тільки в жовтні для голландського державного банкету. При цьому в 1981 році королева надала діадему Діані в якості весільного подарунка.

Крім того, це не єдина прикраса, яку носила Кейт. У 2014 році Єлизавета II дозволила герцогині Кембриджській одягнути діамантове кольє на урочистий вечір. При цьому це кольє королева отримала в якості весільного подарунка в 1947 році.

Нагадаємо, що Меган Маркл приписують роман з відомим голлівудським актором Джорджем Клуні.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл і принц Гаррі завели сторінку в Instagram незважаючи на заборони.