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Коронавірус вражає мозок у дітей: вчені розкрили деталі

Четвер 09 липня 2020 09:59
Коронавірус вражає мозок у дітей: вчені розкрили деталі
Вчені розкрили нову небезпеку коронавірусу (фото: УНІАН)
Автор: Людмила Жукова

Коронавірус може бути дуже небезпечний для дітей

Коронавірус може сильно вражати мозок, особливо у дітей. До такого висновку прийшли вчені з Університетського коледжу Лондона. Фахівці опублікували статтю з цими доказами в журналі Brain.

Вчені вважають, що COVID-19 може призводити до таких ускладнень у пацієнтів, як марення, інсульт, пошкодження нервів і запалення головного мозку.
Також експертами виявлений новий і іноді смертельний стан — гострий дисемінований енцефаломієліт (ADEM). Про це пише Рамблер

У деяких пацієнтів з COVID-19 зовсім немає простудних симптомів, але є неврологічні розлади.

Експерти вважають, що це можна порівняти зі спалахами летаргічного енцефаліту в 20-х і 30-х роках XX століття після того, як вирувала пандемія грипу 1918 році.

Фахівці вивчили симптоми 43 осіб з коронавірусом у віці від 16 до 85 років. В результаті було виявлено 10 випадків тимчасової дисфункції мозку, 12 випадків запалення мозку, дев'ять з яких — це гострий дисемінований енцефаломієліт. Це дуже часто зустрічається саме у маленьких дітей.

Вчені також відзначили вісім інсультів і вісім ушкоджень нервів, пов'язаних з синдромом Гієна-Барре.

Як ми раніше писали, українська лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла на прикладі хвороби своєї колеги, як розвивається коронавірус.

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