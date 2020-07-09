Коронавирус поражает мозг у детей: ученые раскрыли детали

Ученые раскрыли новую опасность коронавируса (фото: УНИАН)

Коронавирус может быть очень опасен для детей

Коронавирус может сильно поражать мозг, особенно у детей. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона. Специалисты опубликовали свою статью с этими доказательствами в журнале Brain.

Ученые считают, что COVID-19 может приводить к таким осложнениям у пациентов, как бред, инсульт, повреждение нервов и воспаление головного мозга.

Также экспертами обнаружено новое и иногда смертельное состояние — острый диссеминированный энцефаломиелит (ADEM). Об этом пишет Рамблер

У некоторых пациентов с COVID-19 совсем нет простудных симптомов, но есть неврологические расстройства.

Эксперты считают, что это можно сравнить со вспышками летаргического энцефалита в 20-х и 30-х годах XX века после того, как бушевала пандемия гриппа в 1918 году.

Специалисты изучили симптомы 43 человек с коронавирусом в возрасте от 16 до 85 лет. В результате было выявлено 10 случаев временной дисфункции мозга, 12 случаев воспаления мозга, девять из которых — это острый диссеминированный энцефаломиелит. Это очень часто встречается именно у маленьких детей.

Ученые также отметили восемь инсультов и восемь повреждений нервов, связанных с синдромом Гийена-Барре.

Как мы ранее писали, украинская врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала на примере болезни своей коллеги, как развивается коронавирус.