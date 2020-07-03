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Коронавірус запропонували лікувати наркотиком: захищає легені

STYLERЖиття    03.07.2020 - 20:45
Коронавірус запропонували лікувати наркотиком: захищає легені
Коронавірус може відступати при дії наркотику (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус запропонували лікувати легкими наркотиками

Вчені з'ясували, що один з компонентів коноплі, з якої виготовляють легкі наркотики, здатний запобігати появі летальних симптомів. Поки що мова йде тільки про експерименти на кажанах, але вчені мають намір продовжити роботу в цьому напрямку.

Так, останнє дослідження показує, що тетрагідроканнабінол (ТГК) - психоактивний компонент каннабісу (марихуани) - може запобігти гострому респіраторному дистрес-синдрому (ГРДС), пише IFL Science.

Цей синдром може виникати після зараження легень коронавірусом. У пацієнта з цими ускладненнями дуже швидко відбувається запалення, виникає задишка, брак кисню в крові, синюшність шкіри. ГРДС смертельний для 35-50% людей.

Синдром зазвичай супроводжується цитокіновим штормом у пацієнтів з COVID-19. Це процес, коли імунітет дуже активно реагує на інфекцію, що може призвести до смерті, говорять учені.

Група дослідників з Південної Кароліни (США) лікувала кажанів з ГРДС тетрагідроканабінолом. Виявилося, що ТГК в 100% випадків захищав тварин від летальних симптомів, які виникають після цитокінової бурі.

Нові дані дозволяють зробити припущення про можливий шлях припинення цитокінових бур і летальних ускладнень у пацієнтів з респіраторним захворюванням, в тому числі і викликаних COVID-19.

Раніше ми писали, що Євген Комаровський жорстко розніс посилення карантину в Україні, особливо норму закриття закладів після 22:00.

Також повідомлялося, що у NASA розробили кулон на шию для боротьби з COVID-19, який можна зібрати самому.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Коронавірус
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