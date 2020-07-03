Коронавирус предложили лечить наркотиком: защищает легкие

Коронавирус может отступать при воздействии наркотика (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус предложили лечить легкими наркотиками

Ученые выяснили, что один из компонентов конопли, из которой изготавливают легкие наркотики, способен предотвращать появление летальных симптомов. Пока что речь идет только про эксперименты на летучих мышах, но ученые намерены продолжить работу в этом направлении.

Так, последнее исследование показывает, что тетрагидроканнабинол (ТГК) - психоактивный компонент каннабиса (марихуаны) - может предотвратить острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), пишет IFL Science.

Этот синдром может возникать после заражения легких коронавирусом. У пациента с этими осложнениями очень быстро происходит воспаление, возникает одышка, нехватка кислорода в крови, синюшность кожи. ОРДС смертелен для 35-50% людей.

Синдром обычно сопровождается цитокиновым штормом у пациентов с COVID-19. Это процесс, когда иммунитет слишком активно реагирует на инфекцию, что может привести к смерти, говорят ученые.

Группа исследователей из Южной Каролины (США) лечила летучих мышей с ОРДС тетрагидроканнабинолом. Оказалось, что ТГК в 100% случаев защищал животных от летальных симптомов, возникающих после цитокиновой бури.

Новые данные позволяют сделать предположение о возможном пути прекращения цитокиновых бурь и летальных осложнений у пациентов с респираторным заболеванием, в том числе и вызванных COVID-19.

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Автор: Светлана Мащенко