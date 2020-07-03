ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус предложили лечить наркотиком: защищает легкие

STYLERЖизнь    03.07.2020 - 20:45
Коронавирус предложили лечить наркотиком: защищает легкие
Коронавирус может отступать при воздействии наркотика (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус предложили лечить легкими наркотиками

Ученые выяснили, что один из компонентов конопли, из которой изготавливают легкие наркотики, способен предотвращать появление летальных симптомов. Пока что речь идет только про эксперименты на летучих мышах, но ученые намерены продолжить работу в этом направлении.

Так, последнее исследование показывает, что тетрагидроканнабинол (ТГК) - психоактивный компонент каннабиса (марихуаны) - может предотвратить острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), пишет IFL Science.

Этот синдром может возникать после заражения легких коронавирусом. У пациента с этими осложнениями очень быстро происходит воспаление, возникает одышка, нехватка кислорода в крови, синюшность кожи. ОРДС смертелен для 35-50% людей.

Синдром обычно сопровождается цитокиновым штормом у пациентов с COVID-19. Это процесс, когда иммунитет слишком активно реагирует на инфекцию, что может привести к смерти, говорят ученые.

Группа исследователей из Южной Каролины (США) лечила летучих мышей с ОРДС тетрагидроканнабинолом. Оказалось, что ТГК в 100% случаев защищал животных от летальных симптомов, возникающих после цитокиновой бури.

Новые данные позволяют сделать предположение о возможном пути прекращения цитокиновых бурь и летальных осложнений у пациентов с респираторным заболеванием, в том числе и вызванных COVID-19.

Ранее мы писали, что Евгений Комаровский жестко разнес усиление карантина в Украине, особенно норму закрытия заведений после 22:00.

Также сообщалось, что в NASA разработали кулон на шею для борьбы с COVID-19, который собрать можно самому.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь