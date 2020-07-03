Коронавірус запропонували лікувати наркотиком: захищає легені

Вчені з'ясували, що один з компонентів коноплі, з якої виготовляють легкі наркотики, здатний запобігати появі летальних симптомів. Поки що мова йде тільки про експерименти на кажанах, але вчені мають намір продовжити роботу в цьому напрямку.

Так, останнє дослідження показує, що тетрагідроканнабінол (ТГК) - психоактивний компонент каннабісу (марихуани) - може запобігти гострому респіраторному дистрес-синдрому (ГРДС), пише IFL Science.

Цей синдром може виникати після зараження легень коронавірусом. У пацієнта з цими ускладненнями дуже швидко відбувається запалення, виникає задишка, брак кисню в крові, синюшність шкіри. ГРДС смертельний для 35-50% людей.

Синдром зазвичай супроводжується цитокіновим штормом у пацієнтів з COVID-19. Це процес, коли імунітет дуже активно реагує на інфекцію, що може призвести до смерті, говорять учені.

Група дослідників з Південної Кароліни (США) лікувала кажанів з ГРДС тетрагідроканабінолом. Виявилося, що ТГК в 100% випадків захищав тварин від летальних симптомів, які виникають після цитокінової бурі.

Нові дані дозволяють зробити припущення про можливий шлях припинення цитокінових бур і летальних ускладнень у пацієнтів з респіраторним захворюванням, в тому числі і викликаних COVID-19.