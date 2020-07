Коронавірус зможуть лікувати препаратом від алкоголізму: несподівана дослідження

Коронавірус зможуть лікувати препаратом від алкоголізму (ілюстративне фото: canva.com)

Вчені вважають, що ліки проти алкоголізму можуть виявитися ефективними в боротьбі з COVID-19

Коронавірус зможуть лікувати препаратом проти алкоголізму. Як з'ясувалося, як мінімум двоє ліків, одні з яких використовуються для лікування алкоголізму, є потенційно ефективними проти COVID-19. У цьому вченим допоміг новий метод молекулярного моделювання.

Як повідомляється в IQ.HSE, перший з препаратів називається "дисульфірам" і є популярними у медичній практиці ліками проти алкоголізму. Другий препарат під торговою назвою "нератініб" - експериментальний препарат проти раку молочної залози.

Як ці ліки можуть використовуватися для лікування коронавіруса?

Кожен з перерахованих препаратів є ковалентним інгібітором білка головної протеази коронавіруса (Mpro) – ключового ферменту, який відповідає за відтворення SARS-CoV-2 (копіювання його генетичного матеріалу і складання нових вірусних частинок). Буквально, при прийомі цього препарату вірус перестає поширюватися в організмі, однак ліки не вбивають агентів, просто перешкоджають їх розмноженню.

Як лікарі до цього прийшли?

Пандемія зобов'язує всіх свідомих вчених у галузі хімії та біології направити свої сили на пошуки адекватного рішення по боротьбі з новим небезпечним вірусом. Всього на планеті розробляється понад 50 вакцин. Багато вчених займаються також пошуками препаратів, спрямованих саме на лікування захворювання, спричиненого інфекційними агентами. Лікарі по всьому світу на свій страх і ризик почали використовувати експериментальні протоколи, застосовуючи засоби проти ВІЛ (лопінавір і ритонавір), малярії (хлорохін і гідроксихлорохін) та інших захворювань. Однак пошук препаратів йшов наосліп.

Зараз медики вирішили проводити пошук серед вже наявних і безпечних ліків. Щоб дізнатися, які з них потенційно ефективні проти коронавіруса, вчені застосували комп'ютерне моделювання. Такий підхід називається in silico – за аналогією з in vivo (у живому організмі) і in vitro (у пробірці).

У якості потенційної лікарської речовини вчені обрали структурні елементи коронавіруса, які менше всього схильні до мутацій.

