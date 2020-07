Коронавирус смогут лечить препаратом от алкоголизма: неожиданное исследование

Коронавирус смогут лечить препаратом от алкоголизма (иллюстративное фото: canva.com)

Ученые считают, что лекарство против алкоголизма может оказаться эффективным в борьбе с COVID-19

Коронавирус смогут лечить лекарствами от алкоголизма. Как выяснилось, как минимум два лекарства, одно из которых используется для лечения алкоголизма, являются потенциально эффективными против COVID-19. В этом ученым помог новый метод молекулярного моделирования.

Как сообщается в IQ.HSE, первый из препаратов называется "дисульфирам" и является популярным в медицинской практике лекарством против алкоголизма. Второй препарат под торговым названием "нератиниб" - экспериментальный препарат против рака молочной железы.

Как эти лекарства могут использоваться для лечения коронавируса?

Каждый из перечисленных препаратов является ковалентним ингибитором белка главной протеазы коронавируса (Mpro) – ключевого фермента, который отвечает за воспроизведение SARS-CoV-2 (копирование его генетического материала и сборку новых вирусных частиц). Буквально, при приеме этого препарата вирус перестает распространяться в организме, однако лекарства не убивают агентов, просто препятствуют их размножению.

Как врачи к этому пришли?

Пандемия обязывает всех сознательных ученых в области химии и биологии направить свои силы на поиски адекватного решения по борьбе с новым опасным вирусом. Всего на планете разрабатывается более 50 вакцин. Многие ученые занимаются также поисками препаратов, направленных именно на лечение заболевания, вызванного инфекционными агентами. Врачи по всему миру на свой страх и риск стали использовать экспериментальные протоколы, применяя средства против ВИЧ (лопинавир и ритонавир), малярии (хлорохин и гидроксихлорохин) и других заболеваний. Однако поиск препаратов шел вслепую.

Сейчас медики решили производить поиск среди уже имеющихся и безопасных лекарств. Чтобы узнать, какие из них потенциально эффективны против коронавируса, ученые применили компьютерное моделирование. Такой подход называется in silico – по аналогии с in vivo (в живом организме) и in vitro (в пробирке).

Для потенциального лекарственного вещества ученые выбрали структурные элементы коронавируса, которые меньше всего склонны к мутациям.

