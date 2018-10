Корупція і жорстока експлуатація тварин: 5 вражаючих роликів соціальної реклами

Фото: Соціальна реклама (прес-служба Molodiya Festival)

Розпізнавач корупціонерів, поплавлений Трамп і антирак в резюме – разом із фестивалем соцреклами Molodiya Festival зібрали світові кампанії цього року, про які замало говорили в Україні

Боротьба з корупцією

Бразильці створили додаток Corruption Detector, який розпізнає корупціонерів. Працює це так: необхідно встановити програмку, сфотографувати політика з борду, телепрограми чи газети, і додаток видасть інформацію про нього.

Corruption Detector використовує технологію розпізнавання обличчя Microsoft і працює з фото політиків, які обіймали виборні посади останні вісім років.

Відео: "Детектор корупції" (Youtube-канал adobo magazine)

Доступ до інформації

В Колумбії багато людей не мають доступу до інтернету.

Щоб вирішити проблему, Міністерство зв'язку і технологій країни запустило проект My Line. Це можливість зателефонувати на локальний номер і отримати доступ до голосового помічника Google. На цю лінію можна дзвонити із будь-якого девайса та будь-якого місця. Результат – 99,3% населення тепер мають доступ до інформації.

До слова, цей низькотехнологічний проект отримав головну нагороду за інновації на Каннському фестивалі креативності.

Відео: Доступ до інформації (Youtube-канал Julian AlbornozSocial Media)

Збереження довкілля

Британський Greenpeace привів школярів до океанаріуму, в якому замість риб плавали поліетиленові пакети. Так організація просить британські маркети протягом року відмовитися від упаковки, яку не можна переробити.

"Ми показали ймовірне майбутнє, яке неодмінно настане, якщо ситуація не зміниться", – розповідають автори проекту.

Екологи нагадують, що великі магазини генерують 800 тисяч тонн пластику в рік.

Відео: Океан майбутнього (Youtube-канал Ogilvy UK)

Етичне ставлення до тварин

Організація PETA продовжує серію коротких фільмів про експлуатацію тварин у м’ясо-молочній індустрії. Герой ролика, котрий працює у такій промисловості, приходить на сповідь і зізнається у брехні: "Я казав людям те, що вони хотіли чути: що кури на фермах вільно гуляють і безболісно помирають. Але це неправда. Я хочу покаятись".

Реакція священика натякає, що жорстоке вбивство 60 000 000 000 тварин щорічно для молока, м’яса і яєць не має особливого виправдання.

Відео: Етичне ставлення до тварин (Youtube-канал PETA - People for the Ethical Treatment of Animals)

Підтримка онкохворих

У соцмережі LinkedIn додали новий професійний скіл: fighting cancer (поборов рак). Так французька організація Canceratwork привертає увагу до проблеми працевлаштування людей, які залишили роботу через боротьбу з раком.

70% людей, які перемогли онкологічні захворювання, не могли працевлаштуватися наступні два роки. Професійні навички знецінювалися, і резюме виглядало не таким привабливим для роботодавців. Новий скіл в LinkedIn символізує волю до перемоги, оптимізм, рішучість і внутрішню силу.

Відео: Підтримка онкохворих (Youtube-канал Association Canceratwork)

Більше світових та українських кейсів можна буде побачити 3–4 листопада на social rave.

Вхід вільний, за реєстрацією.

Підготувала Наталя Шевчук, співзасновниця фестивалю соціальної реклами Molodiya Festival

Відео: Найяскравіші новачки українського шоу-бізнесу (video.rbc.ua)

Нагадаємо, 27 лютого в Україну з презентацією нового альбому приїде легендраный співак і музикант-мультиінструменталіст YOAV.

Також проект "Машина Часу" показує киянам кінохроніку міста (відео.)