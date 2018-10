Коррупция и жестокая эксплуатация животных: 5 впечатляющих роликов социальной рекламы

Фото: Социальная реклама (пресс-служба Molodiya Festival)

Распознаватель коррупционеров, поплавленный Трамп и антирак в резюме – вместе с фестивалем соцрекламы Molodiya Festival собрали мировые кампании этого года, о которых мало говорили в Украине

Борьба с коррупцией

Бразильцы создали приложение Corruption Detector, который распознает коррупционеров. Работает это так: необходимо установить программку, сфотографировать политика с борда, телепрограммы или газеты, и приложение выдаст информацию о нем.

Corruption Detector использует технологию распознавания лиц Microsoft и работает с фото политиков, занимавших выборные должности последние восемь лет.

Видео: "Детектор коррупции" (Youtube-канал adobo magazine)

Доступ к информации

В Колумбии много людей не имеют доступа к интернету.

Чтобы решить проблему, Министерство связи и технологий страны запустило проект My Line. Это возможность позвонить на локальный номер и получить доступ к системе голосового помощника Google. На эту линию можно звонить с любого девайса и любого места. Результат – 99,3% населения теперь имеют доступ к информации.

К слову, этот низкотехнологичный проект получил главную награду за инновации на Каннском фестивале креативности.

Видео: Доступ к информации (Youtube-канал Julian AlbornozSocial Media)

Охрана окружающей среды

Британский Greenpeace привел школьников в океанариум, в котором вместо рыб плавали полиэтиленовые пакеты. Так организация просит британские маркеты в течение года отказаться от упаковки, которую нельзя переработать.

"Мы показали вероятное будущее, которое непременно наступит, если ситуация не изменится", – рассказывают авторы проекта.

Экологи напоминают, что крупные магазины генерируют 800 тысяч тонн пластика в год.

Видео: Океан будущего (Youtube-канал Ogilvy UK)

Этичное отношение к животным

Организация PETA продолжает серию коротких фильмов про эксплуатацию животных в мясо-молочной индустрии. Герой ролика, который работает в такой промышленности, приходит на исповедь и признается во лжи: "Я говорил людям то, что они хотели слышать: что куры на фермах свободно гуляют и безболезненно умирают. Но это неправда. Я хочу покаяться".

Реакция священника намекает, что жестокое убийство 60 000 000 000 животных ежегодно для молока, мяса и яиц не имеет особого оправдания.

Видео: Этическое отношение к животным (Youtube-канал PETA - People for the Ethical Treatment of Animals)

Поддержка онкобольных

В соцсети LinkedIn добавили новый профессиональный скил: fighting cancer (поборол рак). Так французская организация Canceratwork привлекает внимание к проблеме трудоустройства людей, которые оставили работу из-за борьбы с раком.

70% людей, которые победили онкологические заболевания, не могли трудоустроиться следующие два года. Профессиональные навыки обесценивались, и резюме выглядело не таким привлекательным для работодателей. Новый скил в LinkedIn символизирует волю к победе, оптимизм, решительность и внутреннюю силу.

Видео: Поддержка онкобольных (Youtube-канал Association Canceratwork)

Больше мировых и украинских кейсов можно будет увидеть 3-4 ноября на social rave.

Вход свободный, по регистрации.

Подготовила Наталья Шевчук, соучредитель фестиваля социальной рекламы Molodiya Festival

Видео: самые Яркие новички украинского шоу-бизнеса (video.rbc.ua)

Напомним, 27 февраля в Украину с презентацией нового альбома приедет легендраный певец и музыкант-мультиинструменталист YOAV.

Также проект "Машина Времени" показывает киевлянам кинохронику города (видео.)