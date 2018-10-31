Коррупция и жестокая эксплуатация животных: 5 впечатляющих роликов социальной рекламы

Распознаватель коррупционеров, поплавленный Трамп и антирак в резюме – вместе с фестивалем соцрекламы Molodiya Festival собрали мировые кампании этого года, о которых мало говорили в Украине
Бразильцы создали приложение Corruption Detector, который распознает коррупционеров. Работает это так: необходимо установить программку, сфотографировать политика с борда, телепрограммы или газеты, и приложение выдаст информацию о нем.
Corruption Detector использует технологию распознавания лиц Microsoft и работает с фото политиков, занимавших выборные должности последние восемь лет.
Видео: "Детектор коррупции" (Youtube-канал adobo magazine)
В Колумбии много людей не имеют доступа к интернету.
Чтобы решить проблему, Министерство связи и технологий страны запустило проект My Line. Это возможность позвонить на локальный номер и получить доступ к системе голосового помощника Google. На эту линию можно звонить с любого девайса и любого места. Результат – 99,3% населения теперь имеют доступ к информации.
К слову, этот низкотехнологичный проект получил главную награду за инновации на Каннском фестивале креативности.
Видео: Доступ к информации (Youtube-канал Julian AlbornozSocial Media)
Британский Greenpeace привел школьников в океанариум, в котором вместо рыб плавали полиэтиленовые пакеты. Так организация просит британские маркеты в течение года отказаться от упаковки, которую нельзя переработать.
"Мы показали вероятное будущее, которое непременно наступит, если ситуация не изменится", – рассказывают авторы проекта.
Экологи напоминают, что крупные магазины генерируют 800 тысяч тонн пластика в год.
Видео: Океан будущего (Youtube-канал Ogilvy UK)
Организация PETA продолжает серию коротких фильмов про эксплуатацию животных в мясо-молочной индустрии. Герой ролика, который работает в такой промышленности, приходит на исповедь и признается во лжи: "Я говорил людям то, что они хотели слышать: что куры на фермах свободно гуляют и безболезненно умирают. Но это неправда. Я хочу покаяться".
Реакция священника намекает, что жестокое убийство 60 000 000 000 животных ежегодно для молока, мяса и яиц не имеет особого оправдания.
Видео: Этическое отношение к животным (Youtube-канал PETA - People for the Ethical Treatment of Animals)
В соцсети LinkedIn добавили новый профессиональный скил: fighting cancer (поборол рак). Так французская организация Canceratwork привлекает внимание к проблеме трудоустройства людей, которые оставили работу из-за борьбы с раком.
70% людей, которые победили онкологические заболевания, не могли трудоустроиться следующие два года. Профессиональные навыки обесценивались, и резюме выглядело не таким привлекательным для работодателей. Новый скил в LinkedIn символизирует волю к победе, оптимизм, решительность и внутреннюю силу.
Видео: Поддержка онкобольных (Youtube-канал Association Canceratwork)
Больше мировых и украинских кейсов можно будет увидеть 3-4 ноября на social rave.
Вход свободный, по регистрации.
Подготовила Наталья Шевчук, соучредитель фестиваля социальной рекламы Molodiya Festival
Видео: самые Яркие новички украинского шоу-бизнеса (video.rbc.ua)
Напомним, 27 февраля в Украину с презентацией нового альбома приедет легендраный певец и музыкант-мультиинструменталист YOAV.
Также проект "Машина Времени" показывает киевлянам кинохронику города (видео.)