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Кошовий пояснив свою витівку з матюкливою толстовкою на дебатах (відео)


Кошовий розповів про вибір дивного одягу під час дебатів на "Олімпійському"

Євген Кошовий пояснив свою витівку на дебатах 19 квітня, коли він з'явився на сцені НСК "Олімпійський" в матюкливій толстовці з шнурками, на яких було написано POHUY.

Гуморист розповів у коментарі LB.ua, що толстовка з матюкливим написом була подарунком на день народження, яку він просто одягнув.

Він також сказав, що йому було тепло і комфортно в цій курточці, а якщо хтось хоче запропонувати йому інший стиль одягу, то нехай купить, привезе і розповість що-небудь про нього.

Кошовий пояснив матюкливу толстовку на дебатах (та сама толстовка, фото: соцмережі)

Також Кошовий сказав, що в "Кварталі" Зеленському не шукають заміну, тому що "ця людина незамінна".

Крім того, гуморист категорично заявив, що ніколи не піде в політику.

Кошовий пояснив матюкливу толстовку на дебатах (відео: YouTube/LB official channel

Раніше Євген Кошовий змінив стиль і показав свій патріотизм - гуморист разом з родиною прийшов на виборчу дільницю у вишиванках.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео з молодим Зеленським двадцятирічної давності. Користувачі мережі порівняли його з Аладіном.

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