Ковбой Клінт Іствуд: Лобода здивувала мережу своїм образом

Лобода в образі ковбоя здивувала шанувальників
Світлана Лобода не перестає дивувати своїх шанувальників. На цей раз скандальна українська співачка виклала нове фото в Instagram, на якому вона з'явилася в образі ковбоя.
На знімку Лобода сидить біля монумента в чорній ковбойському одязі й капелюсі. Варто зазначити, що без чорних окулярів також не обійшлося. Крім того, у бік співачки спрямований приціл.
Світлана Лобода здивувала шанувальників своїм образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Такий незвичайний знімок пояснюється виходом кліпу на пісню "Пуля дура", прем'єра якого запланована на завтра, 4 червня.
Користувачі мережі також прокоментували нове фото Лободи.
Скріншот з Instagram
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що Лобода заінтригувала поцілунком з одруженим шоуменом Олександром Реввою, який відомий під сценічним образом, як Артур Пірожков.
Раніше повідомлялося про те, що Світлана Лобода натякнула про свої почуття до лідера німецької рок-групи Rammstein Тілля Линдеманна.