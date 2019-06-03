Ковбой Клинт Иствуд: Лобода удивила сеть своим образом

Лобода в образе ковбоя удивила поклонников
Светлана Лобода не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз скандальная украинская певица выложила новое фото в Instagram, на котором она появилась в образе ковбоя.
На снимке Лобода сидит возле монумента в черной ковбойской одежде и шляпе. Стоит отметить, что без черных очков также не обошлось. Кроме того, в сторону певицы направлен прицел.
Светлана Лобода удивила поклонников своим образом (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Такой необычный снимок объясняется выходом клипа на песню "Пуля дура", премьера которого запланирована на завтра, 4 июня.
Пользователи сети также прокомментировали новое фото Лободы.
Скриншот с Instagram
Скриншот с Instagram
Напомним, что Лобода заинтриговала поцелуем с женатым шоуменом Александром Реввой, который известен под сценическим образом, как Артур Пирожков.
Ранее сообщалось о том, что Светлана Лобода намекнула о своих чувствах к лидеру немецкой рок-группы Rammstein Тиллю Линдеманну.