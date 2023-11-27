Лучше не приближаться. В Чернобыле показали милое, но крайне опасное животное (фото)

Лось в Чернобыле

Несмотря на то, что лось и олень относятся к одному виду, внешне они заметно отличаются. У лося большая голова, нос с горбинкой, свисающая нижняя губа, а в нижней части горла кожистый выступ длиной 25-40 сантиметров.

Однако силы у этого лесного зверя больше, чем достаточно. Даже если самец сбросил рога в преддверии зимы, у него есть другое оружие - крепкие ноги с копытами.

"Поэтому к лосям, как и к каждому дикому животному, лучше не приближаться. Этот милый великан не менее опасен, чем, например, дикая свинья или волк", - предостерегают работники заповедника.

Лось в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Справка

Лось - это самый большой представитель семьи. Современных лосей делят на два вида: лось обыкновенный и лось американский. Первый попадается в Украине, где его численность резко сократилась, поэтому в 2017 году лося внесли в Красную книгу Украины.

У самцов есть огромные рога, нередко лопатообразные по форме. Их размах достигает почти двух метров, а масса - 20-30 килограммов. Рога лось сбрасывает ежегодно в ноябре-декабре и ходит без них до апреля-мая. У самок наоборот нет рогов.

Следует добавить, что рога лося являются известным охотничьим трофеем, поэтому эти животные часто страдают от браконьеров.

В феврале 2017 года Министерство экологии и природных ресурсов Украины первоначально официально запретило охоту на лосей по всей территории страны сроком на 25 лет.

Интересный факт: лоси прыткие, бегают до 56 км/ч и, кроме того, хорошо плавают. Разыскивая водные растения, могут держать голову под водой более минуты.

Из органов чувств у лося лучше всего развиты слух и обоняние. Однако у животного очень слабое зрение: настолько, что на расстоянии нескольких десятков метров, оно не увидит неподвижного человека.

При этом лось очень редко первым нападает на человека. Обычное нападение происходит при раздражающих факторах или приближении к малышам.