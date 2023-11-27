Краще не наближатися. У Чорнобилі показали милу, але вкрай небезпечну тварину (фото)

Лось у Чорнобилі

Попри те, що лось та олень належать до одного виду, зовнішньо вони помітно відрізняються. У лося велика голова, ніс з горбинкою, нижня губа, яка звисає, а в нижній частині горла шкірястий виступ довжиною 25-40 сантиметрів.

Однак сили в цього лісового звіра більше, ніж достатньо. Навіть якщо самець скинув роги напередодні зими, він має іншу зброю - міцні ноги з копитами.

"Тому до лосів, як і до кожної дикої тварини, краще не наближатись. Цей милий велетень не менш небезпечний, аніж, наприклад, дика свиня чи вовк", - застерігають працівники заповідника.

Лось у Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Довідка

Лось - це найбільший представник родини. Сучасних лосів ділять на два види: лось звичайний і лось американський. Перший трапляється в Україні, де його чисельність різко скоротилась, тому 2017 року лося внесли до Червоної книги України.

У самців є величезні роги, нерідко лопатоподібні за формою. Їхній розмах досягає майже двох метрів, а маса - 20-30 кілограмів. Роги лось скидає щорічно в листопаді-грудні й ходить без них до квітня-травня. Самки ж навпаки не мають ріг.

Варто додати, що роги лося є відомим мисливським трофеєм, тому ці тварини часто страждають від браконьєрів.

У лютому 2017 року Міністерство екології та природних ресурсів України спочатку офіційно заборонило полювання на лосів на всій території країни строком на 25 років.

Цікавий факт: лосі прудкі, бігають до 56 км/год і, крім того, добре плавають. Розшукуючи водні рослини, можуть тримати голову під водою понад хвилину.

З органів чуття у лося найкраще розвинені слух і нюх. Проте тварина має дуже слабкий зір: настільки що на відстані кількох десятків метрів, вона не побачить нерухому людину.

При цьому лось дуже рідко першим нападає на людину. Звичайний напад відбувається при дратівливих чинниках чи наближенні до малят.