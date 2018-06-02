"Червона картка для Кремля": в мережі закликали звільнити політв'язнів (фото)

Акція була організована в підтримку Олега Сенцова та інших політв'язнів

Координатор радикальної націоналістичної організації Сергій Мазур у Facebook опублікував фотозвіт з мітингу на підтримку політв'язня Олега Сенцова. У підписі до фотографій повідомив про те, що аналогічна акція перед проведенням Чемпіонату світу з футболу в Росії пройшла в інших країнах.

Фото: (facebook.com/Сергій Мазур)

"Червона картка для Кремля! Акція на підтримку Сєнцова та інших в'язнів. Більше сотні людей вкотре нагадали про українців в Мордорі і закликали світ відреагувати на це. Тим більше росія особливо вразлива зараз, перед Чемпіонатом світу по футболу. Дотиснемо і визволимо наших співвітчизників. Аналогічна подія відбулась ще по кільком іншим країнам", — написав Сергій Мазур у підпису до фотовідліку.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/Сергій Мазур

Олег Геннадійович Сенцов - український кінорежисер, сценарист і письменник. Під час кримської кризи підтримував рух "за єдину Україну", купував і розвозив продукти і предмети першої необхідності за українським військовим частинам у Криму, які були заблоковані. Навесні 2014 затриманий в Криму за підозрою в тероризмі.

До речі, в Києві на акції була сестра Сенцова Наталія Каплан, яка подякувала присутнім за підтримку. Учасники акції вимагали звільнити Сенцова та інших політв'язнів, які утримуються в РФ і окупованому Криму. Акція почалася з флешмобу, в ході якого присутні в "тюремних робах" з ланцюгами пройшлися по Майдану.

Крім того, напередодні чемпіонату світу з футболу в Росії учасники акції підписали символічну "червону картку" Кремлю від Києва, а також написали на футбольному м'ячі імена всіх політв'язнів. Планується, що картку і м'яч віднесуть до посольства Росії.

Відео: video.rbc.ua