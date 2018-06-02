"Красная карточка для Кремля": в сети призвали освободить политзаключенных (фото)

Акция была организована в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных

Координатор радикальной националистической организации Сергей Мазур в Facebook опубликовал фотоотчет с митинга в поддержку политзаключенного Олега Сенцова. В подписи к фотографиям сообщил о том, что аналогичная акция перед проведением Чемпионата мира по футболу в России прошла в других странах.

Фото: (facebook.com/Сергій Мазур)

"Красная карточка для Кремля! Акция в поддержку Сенцова и других заключенных. Более сотни человек раз напомнили о украинском в Мордоре и призвали мир отреагировать на это. Тем более Россия особенно уязвима сейчас, перед Чемпионатом мира по футболу. Дожмем и освободим наших соотечественников. Аналогичная событие произошло еще по нескольким другим странам", — написал Сергей Мазур в подписи к фотоотчету.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Сергій Мазур

Олег Геннадьевич Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист и писатель. Во время крымской кризиса поддерживал движение "за единую Украину", покупал и развозил продукты и предметы первой необходимости по украинским военным частям в Крыму, которые были заблокированы. Весной 2014 задержан в Крыму по подозрению в терроризме.

К слову, в Киеве на акции была сестра Сенцова Наталья Каплан, которая поблагодарила присутствующих за поддержку. Участники акции требовали освободить Сенцова и других политзаключенных, которые удерживаются в РФ и оккупированном Крыму. Акция началась с флешмоба, в ходе которого присутствующие в "тюремных робах" с цепями прошлись по Майдану.

Кроме того, в преддверии чемпионата мира по футболу в России участники акции подписали символическую "красную карточку" Кремлю от Киева, а также написали на футбольном мяче имена всех политзаключенных. Планируется, что карточку и мяч отнесут к посольству России.

Видео: video.rbc.ua