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Не тільки Кравець: розкрито перші подробиці "Жіночого Кварталу"

STYLERLIFE        26.05.2018 - 11:43
Фото: Олена Кравець (facebook.com/kravetsunofficial)
Фото: Олена Кравець (facebook.com/kravetsunofficial)

Учасниками проекту стали 14 дівчат

Вже в цьому році українці зможуть побачити на одному з телеканалів новий проект студії "Квартал 95" під назвою "Жіночий Квартал". Про це повідомляє прес-служба телеканалу "1+1".

"Проект буде насичено яскравими танцювальними і вокальними номерами, гумористичними сценками і смішними жартами, які допоможуть з характерною жінкам легкістю подивитися на актуальні події у світі і життя українців. На сцені "Жіночого Кварталу" будуть жартувати про кохання, заміжжя, секс, побутові та сімейні питання, а також зірок шоу-бізнесу", - йдеться в тексті повідомлення.

 

Фото: Жіночий Квартал (прес-служба)

Більше того, українцям розповіли, хто увійшов до складу нового проекту.

"Серед учасниць нового гумористичного проекту – актриса "Вечірнього Кварталу" Олена Кравець, вокалістки "Голосу країни" Іра Кекелія, Марта Адамчук, Олена Мбані і Лалі Ергемлідзе, актриса серіалу "Слуга народу" Ольга Жуковцова-Кияшко, зірки "Ліги сміху" Анастасія Оруджева, Тетяна Песик, Ірина Сопонару, Лера Товстолес, Катерина Нікітіна і Олександра Машлятина, акторка "Вечірнього Києва" Настя Коротка, а також актриса Молодого театру Анастасія Євтушенко", - підкреслюється в тексті повідомлення

Слід уточнити, що зйомки першого випуску вже пройшли, так само як і презентація проекту публіці в Туреччині.

До речі, популярна гумористична студія "Квартал 95" потішила турецькою версією хіта українського співака MONATIK "Те, від чого без розуму". Пісню представили в "Новому Вечірньому Кварталі 2018", зйомки якого пройшли в Туреччині, а відповідний ролик опублікували на каналі коміків в YouTube.

Гумористи пісню переробили під турецький реп. Вокалістами виступили Євген Кошовий і Володимир Зеленський.

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Теги: квартал 95, ток-шоу
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