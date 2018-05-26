Не только Кравец: раскрыты первые подробности "Женского Квартала"

Участницами проекта стали 14 девушек

Уже в этом году украинцы смогут увидеть на одном из телеканалов новый проект студии "Квартал 95" под названием "Женский Квартал". Об этом сообщает пресс-служба телеканала "1+1".

"Проект будет насыщен яркими танцевальными и вокальными номерами, юмористическими сценками и смешными шутками, которые помогут с характерной женщинам легкостью посмотреть на актуальные события в мире и жизни украинцев. На сцене "Женского Квартала" будут шутить о любви, замужестве, секс, бытовых и семейных вопросах, а также звездах шоу-бизнеса", - говорится в тексте сообщения.

Фото: Женский Квартал (пресс-служба)

Более того, украинцам рассказали, кто вошел в состав нового проекта.

"Среди участниц нового юмористического проекта – актриса "Вечернего Квартала" Елена Кравец, вокалистки "Голоса страны" Ира Кекелия, Марта Адамчук, Елена Мбани и Лали Ергемлидзе, актриса сериала "Слуга народа" Ольга Жуковцова-Кияшко, звезды "Лиги смеха" Анастасия Оруджева, Татьяна Песик, Ирина Сопонару, Лера Товстолес, Екатерина Никитина и Александра Машлятина, актриса "Вечернего Киева" Настя Короткая, а также актриса Молодого театра Анастасия Евтушенко", - подчеркивается в тексте сообщения.

Следует уточнить, что съемки первого выпуска уже прошли, равно как и презентация проекта публике в Турции.

Кстати, популярная юмористическая студия "Квартал 95" позабавила турецкой версией хита украинского певца MONATIK "То, от чего без ума". Песню представили в "Новом Вечернем Квартале 2018", съемки которого прошли в Турции, а соответствующий ролик опубликовали на канале комиков в YouTube.

Юмористы переделали песню под турецкий рэп. Вокалистами выступили Евгений Кошевой и Владимир Зеленский.

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