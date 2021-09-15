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У Кременчуці вбили жінку, протягнувши тіло по вулиці: відео знімали на телефон

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Кременчук, Середа 15 вересня 2021 12:24
У Кременчуці вбили жінку, протягнувши тіло по вулиці: відео знімали на телефон У Кременчуці жорстоко вбили жінку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Кременчуці жорстоко розправилися з літньою жінкою. Пенсіонерку волочили по землі, а на її тілі не було живого місця.

Про це повідомляють у Департаменті карного розшуку.

Все сталося 14 вересня. Тіло пенсіонерки знайшли біля однієї з багатоповерхівок. Їй було 79 років і вона підгодовувала бездомних тварин.

На жінці зовсім не було одягу, а криваві сліди волочіння розтягнулися на кілька десятків метрів.

Поліція вийшла на сліди злочинця

Поліцейські провели низку першочергових заходів та з'ясували час скоєння особливо жорстокого злочину та загальні прикмети вбивці. Зловмисника затримали безпосередньо на вулиці, коли він, змінивши одяг, вже прямував у невідомому напрямку. Затриманий зізнався у скоєнні вбивства старенької.

Але найжахливіше, що в його телефоні був знайдений відеозапис вбивства.

"Підозрюваним у вбивстві виявився 27-річний неодноразово судимий місцевий житель. Чи перебував фігурант у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, буде встановлено під час досудового слідства.Наразі тривають слідчі дії, останньому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу-тримання під вартою", - повідомили у Департаменті карного розшуку.

Як ми раніше писали, у Чернівцях жорстоко вбили чоловіка, який приїхав купити авто.

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