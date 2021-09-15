В Кременчуге убили женщину, протащив тело по улице: видео снимали на телефон

В Кременчуге жестоко расправились с пожилой женщиной. Пенсионерку волочили по земле, а на ее теле не было живого места.

Об этом сообщают в Департаменте уголовного розыска.

Все произошло 14 сентября. Тело пенсионерки нашли возле одной из многоэтажек. Ей было 79 лет и она подкармливала бездомных животных.

На женщине совсем не было одежды, а кровавые следы волочения растянулись на несколько десятков метров.

Полиция вышла на следы преступника

Полицейские провели ряд первоочередных мероприятий и выяснили время совершения особо жестокого преступления и общие приметы убийцы. Злоумышленника задержали непосредственно на улице, когда он, сменив одежду, уже направлялся в неизвестном направлении. Задержанный признался в совершении убийства старушки.

Но самое ужасное, что в его телефоне была найдена видеозапись убийства.

"Подозреваемым в убийстве оказался 27-летний неоднократно судимый местный житель. Находился ли фигурант в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будет установлено во время досудебного следствия.Сейчас продолжаются следственные действия, последнем сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей", - сообщили в Департаменте уголовного розыска.