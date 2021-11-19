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У Кременчуці шкуродер розкидав по вулиці шкурки мертвих собак

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Кременчук, П'ятниця 19 листопада 2021 18:02
У Кременчуці шкуродер розкидав по вулиці шкурки мертвих собак Колаж РБК-Україна: у Кременчуці орудує шкуродер
Автор: Володимир Костирін

У Кременчуці невідомий розкидав шкури мертвих собак на вулицях міста. Страшні знахідки помітили місцеві жителі та звернулися в поліцію.

Про це передали в Telegram-групі "Х_Кременчуг".

Люди вважають, що в місті завівся шкуродер. Орудувати він може в районі Бреста.

"Вчора біля смітника лежала свіжознята шкурка маленької сірої собачки, a сьогодні - чорно-біла шкурка. Викликали поліцію, приїжджали слідчі та написано заяву", - йдеться в публікації.

Правоохоронці за даним фактом внесли відомості до ЄРДР., ведуться першочергові слідчі дії.

Під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України.

Місцевих жителів закликали, якщо є яка-небудь інформація, яка допоможе слідству, звернутися в поліцію за телефонами +380 (98) 739 26 30 або зателефонувати на спецлінію "102".

Фото моторошних знахідок можна побачити за цим посиланням.

Раніше повідомлялося, що в Києві з північного мосту в Дніпро скинули собаку, і тоді тварину врятували рибалки.

Також ми писали про те, що в Запорізькій області чоловік отримав реальний термін замість умовного у резонансній справі про жорстокі знущання над тваринами.

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Кременчук
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