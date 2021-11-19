У Кременчуці шкуродер розкидав по вулиці шкурки мертвих собак

У Кременчуці невідомий розкидав шкури мертвих собак на вулицях міста. Страшні знахідки помітили місцеві жителі та звернулися в поліцію.

Про це передали в Telegram-групі " Х_Кременчуг ".

Люди вважають, що в місті завівся шкуродер. Орудувати він може в районі Бреста.

"Вчора біля смітника лежала свіжознята шкурка маленької сірої собачки, a сьогодні - чорно-біла шкурка. Викликали поліцію, приїжджали слідчі та написано заяву", - йдеться в публікації.

Правоохоронці за даним фактом внесли відомості до ЄРДР., ведуться першочергові слідчі дії.

Під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України.

Місцевих жителів закликали, якщо є яка-небудь інформація, яка допоможе слідству, звернутися в поліцію за телефонами +380 (98) 739 26 30 або зателефонувати на спецлінію "102".

Фото моторошних знахідок можна побачити за цим посиланням.