В Кременчуге живодер разбросал по улице шкурки мертвых собак

В Кременчуге неизвестный разбросал шкуры мертвых собак на улицах города. Страшные находки заметили местные жители и обратились в полицию.

Об этом передали в Telegram-группе " Х_Кременчуг ".

Люди считают, что в городе завелся живодер. Орудовать он может в районе Бреста.

"Вчера возле мусорки лежала свежеснятая шкурка маленькой серой собачки, a сегодня - черно-белая шкурка. Вызвали полицию, приезжали следователи и написано заявление", - говорится в публикации.

Правоохранители по данному факту внесли сведения в ЕРДР., ведутся первоочередные следственные действия.

Под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры было начато уголовное производство по ч.1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

Местных жителей призвали, если есть какая-либо информация, которая поможет следствию, обратиться в полицию по телефонам +380 (98) 739 26 30 или позвонить на спецлинию "102".

Фото жутких находок можно увидеть по этой ссылке.