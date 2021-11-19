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В Кременчуге живодер разбросал по улице шкурки мертвых собак

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Кременчуг, Пятница 19 ноября 2021 18:02
В Кременчуге живодер разбросал по улице шкурки мертвых собак Коллаж РБК-Украина: в Кременчуге орудует живодер
Автор: Владимир Костырин

В Кременчуге неизвестный разбросал шкуры мертвых собак на улицах города. Страшные находки заметили местные жители и обратились в полицию.

Об этом передали в Telegram-группе "Х_Кременчуг".

Люди считают, что в городе завелся живодер. Орудовать он может в районе Бреста.

"Вчера возле мусорки лежала свежеснятая шкурка маленькой серой собачки, a сегодня - черно-белая шкурка. Вызвали полицию, приезжали следователи и написано заявление", - говорится в публикации.

Правоохранители по данному факту внесли сведения в ЕРДР., ведутся первоочередные следственные действия.

Под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры было начато уголовное производство по ч.1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины.

Местных жителей призвали, если есть какая-либо информация, которая поможет следствию, обратиться в полицию по телефонам +380 (98) 739 26 30 или позвонить на спецлинию "102".

Фото жутких находок можно увидеть по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что в Киеве с Северного моста в Днепр сбросили собаку, и тогда животное спасли рыбаки.

Также мы писали о том, что в Запорожской области мужчина получил реальный срок вместо условного в резонансном деле о жестоких издевательствах над животными.

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