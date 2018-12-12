"Крик душі": у Києві розшукують "мисливця" на дітей

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Чоловік намагався заманити хлопця у "тихе місце"

У столиці України розшукують чоловіка, який намагався відвести чужого дитини "тихе місце". Про це повідомила Наталія Олійник на своїй сторінці в Facebook.

Так, інцидент стався 8 грудня близько 16 годин. Восьмирічна дитина повертався до гуртка додому і раптом за ним ув'язався незнайомий чоловік. Незабаром незнайомець запропонував хлопчикові допомогти йому знайти "тихе місце", де б він міг спокійно попрацювати. І дитина пішов за ним.

Скріншот поста (facebook.com/nataliya.oleynik.94)

"Сусідка крик душі написала: Сусіди, вважаю за потрібне поділитися жахом і страхом, що я випробувала на вихідних. Добу не могла прийти в себе", - сказала вона.

Насторожило мати те, що дитина тривалий час не повертався додому.

"Коли він вдома не з'явився, я зателефонувала знову і, слава богу, вчасно! Пощастило, що дитина зняв трубку і взагалі, що її не відібрали! І тут у відповідь фраза: "Мама, ми з дядьком шукаємо тихе місце". У мене від цієї фрази ноги підкосилися, я так кричала в трубку - тікай швидко, тебе хочуть вкрасти. І сама побігла зі своєї кондитерської за малим! Від страху серце вилітало. Слава богу, все обійшлося - дитина втік назад на "Винахідник", і я його зі своїми сльозами і істерикою забрала, звичайно, він від мене був в шоці! Адже він не розумів, що з ним могло статися", - підкреслила вона.

Фото: чоловік намагався викрасти дитину (facebook.com/nataliya.oleynik.94)

Нагадаємо, що хлопчик, якого викрадали в Одесі, розповів про зловмисницю.

Раніше ми писали, що викрадення дитини у Вишгороді виявилося жартом.