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"Крик души": в Киеве разыскивают "охотника" на детей

STYLERЖизнь    12.12.2018 - 16:20
"Крик души": в Киеве разыскивают "охотника" на детей
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Мужчина пытался заманить мальчика в "тихое место"

В столице Украины разыскивают мужчину, который пытался увести чужого ребенка в "тихое место". Об этом сообщила Наталья Олейник на своей странице в Facebook.

Так, инцидент произошел 8 декабря около 16 часов. Восьмилетний ребенок возвращался в кружка домой и вдруг за ним увязался незнакомый мужчина. Вскоре незнакомец предложил мальчику помочь ему найти "тихое место", где бы он мог спокойно поработать. И ребенок пошел за ним.

&quot;Крик души&quot;: в Киеве разыскивают &quot;охотника&quot; на детей

Скриншот поста (facebook.com/nataliya.oleynik.94)

"Соседка крик души написала: Соседи, считаю нужным поделиться ужасом и страхом, что я испытала на выходных. Сутки не могла прийти в себя", - сказала она.

Насторожило мать то, что ребенок долгое время не возвращался домой.

"Когда он дома не появился, я позвонила снова и, слава богу, вовремя! Повезло, что ребёнок снял трубку и вообще, что её не отобрали! И тут в ответ фраза: "Мама, мы с дядей ищем тихое место". У меня от этой фразы ноги подкосились, я так орала в трубку - убегай быстро, тебя хотят украсть. И сама побежала со своей кондитерской за малым! От страха сердце вылетало. Слава богу, всё обошлось - ребёнок убежал обратно на "Винахиднык", и я его со своими слезами и истерикой забрала, конечно, он от меня был в шоке! Ведь он не понимал, что с ним могло случиться", - подчеркнула она.

&quot;Крик души&quot;: в Киеве разыскивают &quot;охотника&quot; на детей

Фото: мужчина пытался похитить ребенка (facebook.com/nataliya.oleynik.94)

Напомним, что мальчик, которого похищали в Одессе, рассказал о злоумышленнице.

Ранее мы писали, что похищение ребенка в Вышгороде оказалось шуткой.

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