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У Кривому Розі жорстоко побили депутата: деталі про його стан

STYLERЖиття    10.01.2019 - 12:34
У Кривому Розі жорстоко побили депутата: деталі про його стан
Вадим Мірзоян (фото: facebook.com/Вадим Мирзоян)

На 34-річного чиновника напали, коли він повертався додому

У Кривому Розі невідомі жорстоко побили Вадима Мірзояна. Він є депутатом Центрально-Міської районної ради, а також головою Інгулецької районної організації партії "Батьківщина".

У Кривому Розі жорстоко побили депутата: деталі про його стан

Вадим Мірзоян (фото: facebook.com/Вадим Мирзоян)

Як стало відомо, напад стався у приватному секторі міста, коли 34-річний Мірзоян повертався додому. Злочинці перестріли його, бризнули газовим балончиком, повалили на землю і побили чиновника фрагментом металевої труби. Після цього нападники зникли у невідомому напрямку. 

Депутат був доправлений каретою швидкої допомоги у відділення політравми до 2-ї міської лікарні. За даними місцевих ЗМІ, у Мірзояна - черепно-мозкова травма і перелом руки.

Зараз за фактом нападу порушено кримінальні справи за статтями "хуліганство" і "замах на вбивство".

У Кривому Розі жорстоко побили депутата: деталі про його стан

Вадим Мірзоян (фото: facebook.com/Вадим Мирзоян)

Зауважимо, що минулого року в Кривому Розі кілька разів злочинці нападали на помічників депутатів міськради, а також депутата міської ради Андрія Немченка. Але тоді у поліції не кваліфікували справи як "замах на вбивство".

Раніше ми писали про те, що у Львові побили почесного консула Бельгії.

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