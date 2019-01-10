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В Кривом Роге жестоко избили депутата: детали о его состоянии

STYLERЖизнь    10.01.2019 - 12:34
В Кривом Роге жестоко избили депутата: детали о его состоянии
Вадим Мирзоян (фото: facebook.com/Вадим Мирзоян)

На 34-летнего чиновника напали, когда он возвращался домой

В Кривом Роге неизвестные жестоко избили Вадима Мирзояна. Он является депутатом Центрально-Городского районного совета, а также председателем Ингулецкой районной организации партии "Батькивщина".

В Кривом Роге жестоко избили депутата: детали о его состоянии

Вадим Мирзоян (фото: facebook.com/Вадим Мирзоян)

Как стало известно, нападение произошло в частном секторе города, когда 34-летний Мирзоян возвращался домой. Преступники встретили его, брызнули газовым баллончиком, повалили на землю и избили чиновника фрагментом металлической трубы. После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Депутат был доставлен каретой скорой помощи в отделение политравмы 2-й городской больницы. По данным местных СМИ, у Мирзояна - черепно-мозговая травма и перелом руки.

Сейчас по факту нападения возбуждены уголовные дела по статьям "хулиганство" и "покушение на убийство".

В Кривом Роге жестоко избили депутата: детали о его состоянии

Вадим Мирзоян (фото: facebook.com/Вадим Мирзоян)

Отметим, что в прошлом году в Кривом Роге несколько раз преступники нападали на помощников депутатов горсовета, а также депутата городского совета Андрея Немченко. Но тогда полиция не квалифицировала дела как "покушение на убийство".

Ранее мы писали о том, что во Львове избили почетного консула Бельгии.

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