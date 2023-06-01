Круче, чем любой торт: готовим самый вкусный вишневый чизкейк

Чизкейк - простой и нежный десерт, который готовится на основе сливочного сыра. Часто в него добавляют фрукты, желе, делают подкладку из теста, например песочного. Такое лакомство легко приготовить без выпечки, и оно точно придется вам по вкусу.

Рецептом поделилась кулинарный блоггер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

Чтобы приготовить невероятно вкусный вишневый чизкейк, вам понадобятся:

250 г печенья

125 г сливочного масла

20 г желатина + 100 мл воды

100 г шоколада

600 г сыра

250 мл сливок от 15%

4-5 ст.л сахарной пудры

1 ст.л какао

2 сто.л растительного масла

Вишневый слой:

300 г вишен

100 мл воды

100 г сахара

20 г крахмала

Как готовить

Сначала застелите форму пергаментом, стенки смажьте маслом. После этого измельчите печенье в крошку, смешайте с маслом. Выложите печенье в противень, сформируйте лепешку. Положите форму с печеньем в холодильник, пока будет готовиться сырно-шоколадная начинка.

Чтобы приготовить творожно-шоколадную начинку, сначала залейте желатин холодной водой, оставьте для набухания. После этого растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.

Сыр, сливки, сахарную пудру, ваниль (ориентируйтесь на собственный вкус, отведайте творожную массу, сначала добавьте 2-3 ст.л, затем можно еще добавить) - взбейте блендером, чтобы получился крем.

Желатин разогреваем в микроволновке или на водяной бане, после этого добавьте в творожную массу растопленный желатин, какао, по желанию еще сахарную пудру.

Смешайте, выложите сверху на лепешку, разровняйте и охлаждайте 4-5 часов или целую ночь в холодильнике.

Для вишневой начинки соедините все необходимые ингредиенты, поставьте на огонь и готовьте к загустению. После этого выложите полученную начинку сверху на лепешку.