Круче, чем любой торт: готовим самый вкусный вишневый чизкейк
Чизкейк - простой и нежный десерт, который готовится на основе сливочного сыра. Часто в него добавляют фрукты, желе, делают подкладку из теста, например песочного. Такое лакомство легко приготовить без выпечки, и оно точно придется вам по вкусу.
Рецептом поделилась кулинарный блоггер Anny Cooking на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
Чтобы приготовить невероятно вкусный вишневый чизкейк, вам понадобятся:
- 250 г печенья
- 125 г сливочного масла
- 20 г желатина + 100 мл воды
- 100 г шоколада
- 600 г сыра
- 250 мл сливок от 15%
- 4-5 ст.л сахарной пудры
- 1 ст.л какао
- 2 сто.л растительного масла
Вишневый слой:
- 300 г вишен
- 100 мл воды
- 100 г сахара
- 20 г крахмала
Как готовить
Сначала застелите форму пергаментом, стенки смажьте маслом. После этого измельчите печенье в крошку, смешайте с маслом. Выложите печенье в противень, сформируйте лепешку. Положите форму с печеньем в холодильник, пока будет готовиться сырно-шоколадная начинка.
Чтобы приготовить творожно-шоколадную начинку, сначала залейте желатин холодной водой, оставьте для набухания. После этого растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.
Сыр, сливки, сахарную пудру, ваниль (ориентируйтесь на собственный вкус, отведайте творожную массу, сначала добавьте 2-3 ст.л, затем можно еще добавить) - взбейте блендером, чтобы получился крем.
Желатин разогреваем в микроволновке или на водяной бане, после этого добавьте в творожную массу растопленный желатин, какао, по желанию еще сахарную пудру.
Смешайте, выложите сверху на лепешку, разровняйте и охлаждайте 4-5 часов или целую ночь в холодильнике.
Для вишневой начинки соедините все необходимые ингредиенты, поставьте на огонь и готовьте к загустению. После этого выложите полученную начинку сверху на лепешку.
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