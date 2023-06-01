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Крутіше, ніж будь-який торт: готуємо найсмачніший вишневий чизкейк

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Четвер 01 червня 2023 16:11
Крутіше, ніж будь-який торт: готуємо найсмачніший вишневий чизкейк Як приготувати вишневий чизкейк (колаж: РБК-Україна)
Автор: Наталя Коваль

Чизкейк - простий і ніжний десерт, який готується на основі вершкового сиру. Часто в нього додають фрукти, желе, роблять підкладку з тіста, наприклад пісочного. Такі ласощі легко приготувати без випічки, і вони точно припадуть вам до смаку.

Рецептом поділилась кулінарний блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

Щоб приготувати неймовірно смачний вишневий чизкейк, вам знадобляться:

  • 250 г печива
  • 125 г масла
  • 20 г желатину + 100 мл води
  • 100 г шоколаду
  • 600 г сиру
  • 250 мл вершків від 15%
  • 4-5 ст.л цукрової пудри
  • 1 ст.л какао
  • 2 ст. л олії

Вишневий шар:

  • 300 г вишень
  • 100 мл води
  • 100 г цукру
  • 20 г крохмалю

Як готувати

Спочатку застеліть форму пергаментом, стінки змажте олією. Після цього подрібніть печиво в крихту, змішайте з маслом. Викладіть печиво в деко, сформуйте корж. Покладіть форму з печивом в холодильник поки буде готуватися сирно-шоколадна начинка.

Щоб приготувати сирно-шоколадну начинку, спочатку залийте желатин холодною водою, залиште для набухання. Після цього розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці.

Сир, вершки, цукрову пудру, ваніль (орієнтуйтеся на власний смак, куштуйте сирну масу, спершу додайте 2-3 ст.л, потім можна ще додати) - збийте блендером, щоб вийшов крем.

Желатин розігріваємо в мікрохвильовці чи на водяній бані, після цього додайте до сирної маси розтоплений желатин, какао, по бажанню ще цукрову пудру.

Змішайте, викладіть зверху на корж, розрівняйте та охолоджуйте 4-5 годин чи цілу ніч в холодильнику.

Для вишневої начинки з‘єднайте всі необхідні інгредієнти, поставте на вогонь та готуйте до загустіння. Після цього викладіть отриману начинку зверху на корж.

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