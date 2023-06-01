Крутіше, ніж будь-який торт: готуємо найсмачніший вишневий чизкейк
Чизкейк - простий і ніжний десерт, який готується на основі вершкового сиру. Часто в нього додають фрукти, желе, роблять підкладку з тіста, наприклад пісочного. Такі ласощі легко приготувати без випічки, і вони точно припадуть вам до смаку.
Рецептом поділилась кулінарний блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
Щоб приготувати неймовірно смачний вишневий чизкейк, вам знадобляться:
- 250 г печива
- 125 г масла
- 20 г желатину + 100 мл води
- 100 г шоколаду
- 600 г сиру
- 250 мл вершків від 15%
- 4-5 ст.л цукрової пудри
- 1 ст.л какао
- 2 ст. л олії
Вишневий шар:
- 300 г вишень
- 100 мл води
- 100 г цукру
- 20 г крохмалю
Як готувати
Спочатку застеліть форму пергаментом, стінки змажте олією. Після цього подрібніть печиво в крихту, змішайте з маслом. Викладіть печиво в деко, сформуйте корж. Покладіть форму з печивом в холодильник поки буде готуватися сирно-шоколадна начинка.
Щоб приготувати сирно-шоколадну начинку, спочатку залийте желатин холодною водою, залиште для набухання. Після цього розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці.
Сир, вершки, цукрову пудру, ваніль (орієнтуйтеся на власний смак, куштуйте сирну масу, спершу додайте 2-3 ст.л, потім можна ще додати) - збийте блендером, щоб вийшов крем.
Желатин розігріваємо в мікрохвильовці чи на водяній бані, після цього додайте до сирної маси розтоплений желатин, какао, по бажанню ще цукрову пудру.
Змішайте, викладіть зверху на корж, розрівняйте та охолоджуйте 4-5 годин чи цілу ніч в холодильнику.
Для вишневої начинки з‘єднайте всі необхідні інгредієнти, поставте на вогонь та готуйте до загустіння. Після цього викладіть отриману начинку зверху на корж.
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